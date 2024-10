Košice pokrstili výhrou zrekonštruovanú arénu, Mikúš: Konečne doma

Presne po 173 dňoch sa hokejisti HC Košice vrátili do domovskej Steel arény a pred 4368 divákmi pokrstili jej zrekonštruované priestory víťazstvom nad Zvolenom. O triumfe 2:1 po predĺžení rozhodol Kanaďan Brett Pollock, ktorý sa tak stal 52. legionárom, ktorý nazbieral v slovenskej extralige minimálne sto kanadských bodov. Na priebežných 1:1 vyrovnal útočník Tomáš Mikúš, ktorý bol rád, že sa Košičania po dlhšom čase predstavili na domácom ľade.





"Oceliari" začali sezónu piatimi zápasmi na klziskách súperov, no ani po návrate na domáci ľad nenastane zvyčajné striedanie zápasov doma-vonku. Z nasledujúcich siedmich budú hrať doma iba dva. Proti Zvolenu si vyskúšali nový rozmer ľadovej plochy, ktorý sa napokon iba minimálne líši od pôvodného. Šírka ostala rovnaká (30 m) a zmenila sa iba jej dĺžka - z pôvodných 60 metrov na 61. "Rozmery ľadovej plochy ostali takmer rovnaké. Išlo skôr o technické záležitosti, takže veľmi tie zmeny nevnímame. Je však pravda, že osvetlenie je trochu iné, ale je to o zvyku. V prvom rade sme však radi, že sme konečne doma," poznamenal Mikúš, ktorý je spoločne s Pollockom a Šimonom Petrášom so štyrmi gólmi najlepší strelec tímu. Na prvom domácom víťazstve Košičanov sa 26 zákrokmi podieľal brankár Dominik Riečický: "Celé leto sme sa tešili na prvý domáci zápas. Sme radi, že sme ho zvládli a zvíťazili v ňom. Čo sa týka osvetlenia, zvykáme si naň. Uvidíme, či bude treba ešte niečo doladiť."Spomínaná rekonštrukcia stála približne 5,7 miliónov eur. Zmenou prešli sociálne zariadenia, technológia chladenia či osvetlenie. Všetko s cieľom znížiť náklady na energie, ktoré by mali klesnúť o približne 35 percent. Zároveň bude možné flexibilnejšie upraviť rozmery ľadovej plochy, predovšetkým jej šírku, ktorá môže byť 28 metrov, ale aj 26, čím by bola na úrovni klzísk NHL. Vedenie Steel arény komunikovalo pri úprave ľadovej plochy aj so športovým manažérom HC Košice Gabrielom Spilarom a výkonným riaditeľom Miloslavom Klímom. Vytvorením ihriska väčších rozmerov sa predstavitelia Steel arény potrebovali uistiť o schopnosti chladiť väčšiu plochu.