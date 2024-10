Na 101. ročníku maratónu mieru v Košiciach zvíťazil Keňan Chirchir

Kenská bežkyňa Rebbeca Sirwaney Tanuiová vytvorila nový traťový rekord Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, keď v nedeľňajšom 101. ročníku dosiahla čas 2:21:08 hod. Predošlé maximum krajanky Margaret Agaiovej z roku 2022 2:24:04 vylepšila o priepastných 2:56 min. Najlepší čas spomedzi slovenských bežcov dosiahol Martin Rusina, ktorý triumfoval v slovenskom šampionáte s časom 2:21:01.



Z celkového triumfu sa tešil Keňan Denis Chirchir. Do rozhodujúceho úniku sa dostal na záverečnom kilometri a do cieľa prišiel s presvedčivým náskokom. V cieli mal čas 2:07:50 h, pričom za traťovým rekordom zaostal o 55 sekúnd. So sedemsekundovou stratou finišoval Mesfin Nigusu Tolla z Etiópie, tretie miesto obsadil Merhawi Kesete Weldemaryam z Eritrey. Pre Chirchira to bolo prvé víťazstvo na košickom maratóne. "Som zaň rád, bol to môj cieľ. Veril som si, že by sa to mohlo podariť, hoci som vnímal aj silnú konkurenciu. Mal som dobre natrénované, dal som do toho všetko," konštatoval Chirchir, ktorý bol dlho "neviditeľný," no v rozhodujúcej fáze pretekov potvrdil vysoké ambície.

Rusina triumfoval v majstrovstvách SR s výrazným zlepšením osobného rekordu. Vlani si ho vytvoril v Košiciach s časom 2:24:00, tentoraz ho výrazne vylepšil o takmer tri minúty na 2:21:01. "Prvá polovica bola pomalšia, druhá rýchlejšia. Nebojoval som s ostatnými. Vedel som, že ak sa budem dobre cítiť, tak to tam pustím. Som veľmi spokojný. Výborné bolo počasie aj atmosféra. Maratón mi výkonnostne sedí, ja som taký dieselový motor, ktorému viac pasujú dlhšie trate. Hlavou sa však trochu trápim. Cielil som však na osobný rekord a aj na titul majstra sveta," konštatoval Rusina.



Na druhom mieste v slovenskom šampionáte skončil Marek Hladík. Víťaz "covidového" košického maratónu z roku 2020 mal čas 2:23:40, za Rusinom zaostal o 2:39. "Keď sme sa v druhom kole blížili k parku Anička, cítil som, že mi tuhnú nohy. Výborne bežali Keňanky s ich tempárom, ktoré zrýchľovali a odišli mi. Ostal som sám a okolo 35. kilometra som sa držal okolo osobného rekordu. Na Moyzesovej ulici som však už išiel proti vetru, spomalil som a nemal som viac síl. Počasie bolo výborné, no potrápil ma vietor. Na konci som už nevládal, no diváci ma dotlačili do cieľa. Posledné kilometre som si veľmi užil najmä vďaka divákom," uviedol Hladík.

V ženskej časti slovenského šampionátu triumfovala favoritka Veronika Páleníková s časom 2:44:44. Za osobným rekordom, ktorý vytvorila tento rok vo Viedni zaostala o 23 sekúnd. Svoje košické maximum z minulého roka si vylepšila o viac než minútu. Do cieľa prišla mimoriadne vyčerpaná, pre silné kŕče okamžite skončila v opatere lekárov. Napokon však všetko dobre dopadlo. "Kŕče som mala už na trati, potýkala som sa tam s rôznymi problémami. Viac než tieto ťažkosti by ma však trápilo, keby som tento výnimočný ročník nedokončila," konštatovala Páleníková, ktorá mala pred druhou zo Sloveniek Zuzanou Polohovou takmer päťminútový náskok.



Prvenstvo v polmaratóne dosiahol Peter Ďurec, ktorý skompletizoval košický víťazný hetrik. V cieli však nebol spokojný. "Nie som spokojný s časom. Záverečná časť mojej prípravy nebola ideálna a určitá zhoda okolností mi nedovolila pripraviť sa na tieto preteky. Od začiatku mi to dnes nešlo, nedarilo sa mi zaradiť vyšší rýchlostný stupeň. Cítil som skrátené svaly," poznamenal Ďurec, ktorý mal v cieli čas 01:06:07.



Skupina afrických favoritov sa podľa predpokladov držala spolu a od úvodu začala v očakávanom tempe. Na 5. kilometri mala čas 15:07, ktorý korešpondoval s časmi na tomto úseku v nedávnych ročníkoch MMM. Dvanásťčlenná skupina, v ktorej boli aj traja vodiči, sa postupne trhala. Medzičas na 10. kilometri 30:05 a 1:04:08 na obrátke nevylučovali, pri predpoklade negatívneho splitu, možný útok na traťový rekord. Rýchle tempo mala na obrátke ženská favoritka Jackline Cheronová, ktorá s medzičasom 01:11:17 h útočila nielen na víťazstvo, ale aj na rekord. Najlepší zo Slovákov na obrátke Marek Hladík mal v polovici pretekov čas 01:11:15.



Na 27. kilometri už boli v čelnej skupine iba traja africkí favoriti - Nicholas Kirwa, Dickson Kiptoo a Tolla. Postupne zrýchľovali svoje tempo a pôvodne výraznú stratu za plánovanými časmi stiahli. Na 30. kilometri boli dokonca o niekoľko sekúnd rýchlejší, než vlaňajší víťaz Cherop Philemon Rono. Na 35 kilometri už bolo vidieť spomalenie oproti vlaňajšiemu času o 22 sekúnd. Krátko na to už Tolla strácal na kenskú dvojicu Kirwa - Kiptoo. Na 40. kilometri sa Tolla dostal do úniku, no doťahovali sa na neho viacerí vrátane Denisa Chirchira, ktorý 1,5 kilometra prevzal vedenie. Napokon suverénnym spôsobom dobehol do cieľa, na poslednom kilometri bežal sám. Tanuiová sa v záverečných 3-4 kilometroch dostala pred Cheronovú, ktorá neudržala jej tempo a napokon výrazne vylepšila ženský rekord MMM.

101. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach:



muži: 1. Denis Chirchir (Keňa) 2:07:50, 2. Mesfin Nigusu Tolla (Etiópia) 2:07:57, 3. Merhawi Kesete Weldemaryam (Eritrea) 2:08:04, 4. Dickson Kiptoo (Keňa) 2:08:31, 5. Hamid Ben Daoud (Šp.) 2:09:18, 6. Geoffrey Kimutai Koech (Keňa) 2:10:13, 7. Nicholas Kirwa (Keňa) 2:10:22, 8. Yakoub Labquira (Mar.) 2:10:50



ženy: 1. Rebbeca Sirwanei Tanuiová (Keňa) 2:21:08 hod., 2. Jackline Cheronová (Keňa): 2:21:40, 3. Nigsti Haftu Tesfayová (Etiópia) 2:25:37



majstrovstvá SR:



muži: 1. Martin Rusina (BMSC) 2:21:01, 2. Marek Hladík (BMSC) 2:23:40, 3. Michal Kubovčík 2:30:14

ženy: 1. Veronika Páleníková (Bežecká akadéma Marcela Matanina) 2:44:44, 2. Zuzana Polohová (Slávia STU Bratislava) 2:49:38, 3. Jarmila Kravcová (Čergovrun) 2:50:27



polmaratón:



muži: 1. Peter Ďurec 1:06:07 hod., 2. Matúš Hujsa 1:08:35, 3. Mário Košút 1:10:21

ženy: 1. Žofia Naňová 1:14:58, 2. Katarína Berešová 1:16:31, 3. Zuzana Gejdošová 1:18:43



inline:



muži: 1. Adrián Vajanský (ČR/RKIC Košice) 35:18 min., 2. Pavol Dzurák (SR) 35:21, 3. Jan Jelínek (ČR/CSC Košice) 36:00

ženy: 1. Renáta Karabová (SR/DTSE Slovakia) 42:13, 2. Zoja Onušková (SR/RKIC Košice) 42:14, 3. Emma Štofirová (SR/RRTC) 42:29



handbikeri:



muži: 1. Rafal Wilk (Poľ./Sport Jest Jeden) 30:39 min., 2. Krzystof Plewa (Poľ./VeloAktiv Krakov) 30:40, 3. Daniel Kukla (SR/Handbike Team Slovakia) 32:41)

ženy: 1. Anna Oroszová (SR/Handbike Liptov) 30:05, 2. Kasia Lewerová (Poľ./IKS Feniks Opole) 52:43, 3. Rebeka Orbanová (SR/1:28:18)



štafeta



1. Sněženky a bratři (SR) 2:35:56, 2. Veteráni (SR) 2:37:21, 3. Pretekarys 2:42:39



Víťazi MMM od roku 1999:



2024: Denis Chirchir (Keňa)

2023: Philemon Rono (Keňa)

2022: Reuben Kerio (Keňa)

2021: Reuben Kerio (Keňa)

2020: Marek Hladík (SR)

2019: Hillary Kibiwott Kipsambu (Keňa)

2018: Raymond Kipchumba Choge (Keňa)

2017: Reuben Kiprop Kerio (Keňa)

2016: David Kemboi Kiyeng (Keňa)

2015: Samuel Kiplimo Kosgei (Keňa)

2014: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)

2013: Patrick Kiptanui Korir (Keňa)

2012: Lawrence Kimwetich Kimaiyo (Keňa)

2011: Elijah Kiprono Kemboi (Keňa)

2010: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)

2009: Jacob Kipkorir Chesire (Keňa)

2008: Dejene Yirdawe (Etiópia)

2007: William Biama (Keňa)

2006: Edwin Kipchom (Keňa)

2005: David Maiyo (Keňa)

2004: Adam Dobrzynski (Poľsko)

2003: Grigorij Andrejev (Rusko)

2002: David Kariuki (Keňa)

2001: David Kariuki (Keňa)

2000: Ernest Kipyego (Keňa)

1999: Róbert Štefko (SR)