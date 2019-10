Košice prezentujú umenie Podkarpatskej Rusi v medzivojnovej ére

Tlačová konferencia Východoslovenskej galérie v Košiciach, kultúrnej organizácie KSK pri príležitosti otvorenia výstavy Podkarpatská Rus/Československá stopa v Košiciach 3. októbra 2019. Na snímke zľava riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová, kurátor výstavy Miroslav Kleban a PR manažérka Východoslovenskej galérie Lucia Lendelová. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Košice 3. októbra (TASR) - Umenie Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919 – 1938, keď bol tento región súčasťou Československa, približuje najnovšia výstava vo Východoslovenskej galérii (VSG) v Košiciach. Výstave orientovanej na maliarstvo a sochárstvo predchádzala vedecko-výskumná a bádateľská práca, ktorá sa zameriavala na dejiny medzivojnového obdobia v konfrontácii s košickou a európskou modernou. Pod názvom Umenie Podkarpatskej Rusi 1919 - 1938/Československá stopa si ju návštevníci môžu pozrieť od štvrtka do 23. februára 2020.uviedla pre TASR riaditeľka VSG Dorota Kenderová. Ide pritom podľa nej aj o vhodný doplnok k ďalším aktuálnym výstavám galérie, a to o Košickej moderne a diele českého umelca Františka Foltýna, ktorý taktiež prispel k utváraniu kultúrneho života v Podkarpatskej Rusi.Vytvorená kolekcia diel zo zbierky VSG a iných slovenských, českých a ukrajinských inštitúcií predstavuje verejnosti okrem klasikov podkarpatskej školy, ktorými sú Jozef Bokšaj, Vojtech Erdélyi a Fedor Manajlo, i doposiaľ menej známych lokálnych autorov na českej, slovenskej a ukrajinskej kultúrnej scéne. Na výstave možno vidieť aj diela popredných slovenských umelcov, ktorí prichádzali na Podkarpatskú Rus, ako Martin Benka či Janko Alexy.povedal kurátor výstavy Miroslav Kleban.Výstava v budove na Alžbetínskej ulici 22 ponúka návštevníkom zhruba sedem desiatok výtvarných diel. Ambíciou projektu je prierezovým štýlom predstaviť širokej verejnosti doposiaľ málo prebádanú oblasť našich dejín umenia a integrovať tak umenie podkarpatskej školy do československého dejepisu umenia.