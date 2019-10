Slovensko má problémy s budovami a energetikou, tvrdí iniciatíva SKI

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 3. októbra (TASR) - Slovensko trápi energetická chudoba v domácnostiach, malo by stavať viac budov pripravených na klimatickú zmenu a malo by viac využívať na výrobu energie obnoviteľné zdroje. Povedali to vo štvrtok predstavitelia Slovenskej klimatickej iniciatívy (SKI).Koordinátor SKI Pavol Hlubina vysvetľuje, že iniciatíva sa venuje hlavne energetike a budovám.tvrdí.Problémy s budovami a energetikou sa podľa iniciatívy vyriešiť dajú, chýba len vôľa zo strany politikov.skonštatoval Hlubina.Podľa Medzinárodného panelu pre klimatickú zmenu môže priemerná teplota v Bratislave narásť o tri stupne.poznamenal Hlubina.Pripomína tiež, že klimatická zmena sa zrýchľuje, pričom obdobie od roku 2014 do roku 2019 je najteplejším v histórii meraní Svetovou meteorologickou organizáciou.hovorí Hlubina. Najviac sa klimatická zmena prejavuje práve v strednej Európe.Odborníci na stretnutí pripomenuli aj méty, ktoré musí Slovensko dosiahnuť na základe parížskej dohody, aby sa klíma zlepšovala.