Košice proti Michalovciam prerušili sériu prehier, Zvolen uspel a Slovan padol proti Popradu

Nitra nestačila na Zvolen

Poprad si poistil štvrtú priečku



Tipsport liga 2019/2020



45. kolo - streda



HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 18. Marcel Haščák, 33. B. Rapáč (Bortňák, J. Sukeľ), 58. D. Skokan (J. Sukeľ)



HK Nitra - HKM Zvolen 3:5 (0:0, 0:2, 3:3)

Góly: 53. Scheidl (Šiška, Yellow Horn), 55. Buček (Morrison), 56. Morrison (Blackwaterň - 22. Tibenský (Marcinek, Kolenič), 24. B. Mráz (Kelemen), 44. J. Mikúš (Thompson, Špirko), 59. Corrin (McPherson), 60. McPherson (Štrauch)



HC Slovan Bratislava - HK Poprad 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Góly: 33. Basaraba (Meszároš), 56. Štajnoch (R. Bondra, Meszároš) - 22. Preisinger (Handlovský), 26.Takáč (Zagrapan), 31. Mercier (L. Kozák, Handlovský), 43. Matúš Paločko (Králik, Matej Paločko)



DVTK Jegesmedvék Miškovec (Maď.) - HK Dukla Trenčín 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Góly: 35. Galanisz, 41. Beauviller (Ross) - 17. Sojčík (Bartovič), 25. Alderson (Mikyska), 51. Paukovček (Štach)



HC Mikron Nové Zámky - MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:4 po predĺžení (1:0, 0:2, 2:1 - 0:1)

Góly: 14. Stupka (T. Pospíšil, Ordzovenský), 43. Rogoň (Obdržálek, Mikuš), 52. Bajtek (Andrisík, Drtina) - 25. Vybiral (Kriška), 28. Kriška (Vybiral, Kramár), 49. Kriška (Vybiral, Lištiak), 64. Uhrík (Michalčin, Lištiak)



MAC Budapešť (Maď.) - HC 07 WPC Koliba Detva 6:4 (3:2, 1:1, 2:1)

Góly: 6. Pozsgai, 13. Strech, 18. Sofron (Carlisle, Orbán), 35. Pitt (Bodó, McNally), 49. Strech (Orbán, Bernard), 53. Klempa (McNally, Strech) - 3. Zuzin (Gašpar, Žilka), 6. Zuzin (Golian, Martin Chovan), 26. Fekiaš (Čenka, Král), 46. Gašpar



18. Marcel Haščák, 33. B. Rapáč (Bortňák, J. Sukeľ), 58. D. Skokan (J. Sukeľ)53. Scheidl (Šiška, Yellow Horn), 55. Buček (Morrison), 56. Morrison (Blackwaterň - 22. Tibenský (Marcinek, Kolenič), 24. B. Mráz (Kelemen), 44. J. Mikúš (Thompson, Špirko), 59. Corrin (McPherson), 60. McPherson (Štrauch)33. Basaraba (Meszároš), 56. Štajnoch (R. Bondra, Meszároš) - 22. Preisinger (Handlovský), 26.Takáč (Zagrapan), 31. Mercier (L. Kozák, Handlovský), 43. Matúš Paločko (Králik, Matej Paločko)35. Galanisz, 41. Beauviller (Ross) - 17. Sojčík (Bartovič), 25. Alderson (Mikyska), 51. Paukovček (Štach)14. Stupka (T. Pospíšil, Ordzovenský), 43. Rogoň (Obdržálek, Mikuš), 52. Bajtek (Andrisík, Drtina) - 25. Vybiral (Kriška), 28. Kriška (Vybiral, Kramár), 49. Kriška (Vybiral, Lištiak), 64. Uhrík (Michalčin, Lištiak)6. Pozsgai, 13. Strech, 18. Sofron (Carlisle, Orbán), 35. Pitt (Bodó, McNally), 49. Strech (Orbán, Bernard), 53. Klempa (McNally, Strech) - 3. Zuzin (Gašpar, Žilka), 6. Zuzin (Golian, Martin Chovan), 26. Fekiaš (Čenka, Král), 46. Gašpar

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti HC Košice po piatich prehrách konečne okúsili chuť víťazstva. V 45. kole Tipsport ligy v malom východniarskom derby Košičania zdolali Michalovčanov na domácom ľade 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Košice sa v tabuľke bodovo dotiahli na druhú Banskú Bystricu, Michalovce sú na priebežnom 7. mieste.V Steel aréne sa domáci dostali do vedenia v 18. min po individuálnej akcii najlepšieho strelca súťaže Marcela Haščáka. Slovenský reprezentant prebral puk ešte v strednom pásme, prekľučkoval sa michalovskou defenzívou a napokon strelou po ľade prekvapil brankára Adama Trenčana - 1:0.Haščák dosiahol 29. gól v tomto súťažno, ročníku, ale prvý od 12. januára, vtedy Košice doma zdolali Trenčín (3:2). Druhý gól tretieho tímu tabuľky strelil v 33. min Branislav Rapáč a gólovú poistku pridal v 58. min do prázdnej bránky košický kapitán Dávid Skokan. Ich brankár Andrej Košarišťan si pripísal piate čisté konto v sezóne, za čo mu po zápase zatlieskalo vyše 5300 divákov na tribúnach. Michalovce si ešte musia počkať na prvé víťazstvo nad Košicami v najvyššej slovenskej súťaži.Hokejisti Nitry prehrali so Zvolenom 3:5 a naďalej platí, že svojich fanúšikov na domácom ľade nepotešili od 4. januára. Zvolenčania získali prvé body u súpera v novom roku. Pod Zoborom viedli už 3:0, ale v tretej tretine prišiel domáci pokus o obrat. V rozpätí 2:28 min Nitrania tromi gólmi od 53. do 56. min vyrovnali na 3:3, ale nádej na víťazstvo neudržali. V závere ešte dvakrát inkasovali z hokejok zámorských legionárov Williama Blaisa Corrina a Allana McPhersona.V šlágri stredajšieho programu sa v Bratislave pred 5500 divákmi zrodila tretia prehra Slovana s Popradom v tejto sezóne. Dôležitým faktorom víťazstva Podtatrancov 4:2 boli ich prvé dva góly, ktoré Miroslav Preisinger v 22. a Samuel Takáč v 26. min dosiahli v oslabení.Keď v polovici zápasu nováčik v drese Popradu Pierre Luc Mercier pridal tretí gól hostí, domáci boli takmer zrelí na uterák. Slovan síce neskôr pozbieral sily a znížil, ale na body to nestačilo. Napriek prehre Bratislavčania zostali na čele tabuľky, Popradčania si zasa poistili štvrtú priečku o 2 body pred Trenčanmi. Tí zvíťazili v Miškovci 3:2 a predĺžili sériu víťazstiev na štyri zápasy.Budapešť vďaka domácemu trojbodovému zásahu s Detvou (6:4) preskočila v tabuľke Nové Zámky a aj Detvu. Aktuálne spadli na predposledné miesto Nové Zámky, ktoré prehrali s posledným Liptovským Mikulášom 3:4 po predĺžení. O triumfe Liptákov rozhodol v 64. min Michal Uhrík.