Peter Sagan mal v špurte výbornú pozíciu, ale v štvrtej etape Vuelta a San Juan skončil tesne za pódiom (video)

Peter Sagan na pretekoch Vuelta a San Juan Internacional 2020

4. etapa: (San José de Jachal - Villa San Agustín, 185,8 km): 1. Fernando Gaviria (Kol.) UAE Emirates 4:08:03 h, 2. Rudy Barbier (Fr.) Israel Start-Up Nation, 3. Álvaro Hodeg (Kol.) Deceuninck - Quick Step, 4. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 5. Piet Allegaert (Belg.) Cofidis, 6. Bert Van Lerberghe (Belg.) Deceuninck - Quick Step - všetci rovnaký čas



Poradie po 4. etape: 1. Remco Evenepoel (Belg.) Deceuninck - Quick Step 11:42:38 h, 2. Filippo Ganna (Tal.) Talianska reprezentácia +33 s, 3. Óscar Sevilla (Šp.) Team Medellin +1:09 min, 4. Nelson Oliveira (Portug.) Movistar +1:26, 5. Brandon McNulty (USA) Movistar +1:27, 6. Maciej Bodnar ((Poľ.) +1:28,... 94. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +5:28

30.1.2020 - Víťazom stredajšej štvrtej etapy 38. ročníka cyklistického podujatia Vuelta a San Juan Internacional sa stal Kolumbijčan Fernando Gaviria. Dvadsaťpäťročný jazdec tímu UAE Emirates si pripísal na konto 42. víťazstvo v profesionálnej kariére, z toho druhé v rámci spomenutých pretekov.Na stupňoch víťazov ho doplnili Francúz Rudy Barbier a ďalší kolumbijský šprintér Álvaro Hodeg. Slovenský cyklista Peter Sagan v závere bojoval o etapové víťazstvo, ale musel sa uspokojiť so štvrtou priečkou.Štvrtá etapa merala takmer 186 kilometrov a cyklistov doviedla do mesta Villa San Agustín. Na trati boli pripravené tri vrchárske prémie, ktoré nasledovali tesne za sebou. Dve z nich boli prvej kategórie, ale posledná z nich vrcholila približne 80 kilometrov pred cieľom.Aj preto sa neudiali žiadne výrazné selekcie, išlo sa veľmi rýchlo a podľa očakávaní sa rozhodovalo v záverečnom hromadnom dojazde.V samotnom závere pretekov odviedli veľmi dobrú prácu jazdci tímu Bora-Hansgrohe, ktorí vytvorili Petrovi Saganovi výbornú pozíciu.Rodák zo Žiliny si následne našiel zadné koleso favorizovaného Gaviriu, ale v priamom súboji sa cez neho nedokázal dostať. Trojnásobný majster dosiahol v Argentíne tretie tohtoročné umiestnenie v TOP 6, ale na premiérové pódium si musí ešte počkať."Ako sa dalo očakávať, dnes bol ďalší deň pre šprintérov. Ďakujem chalanom za ich prácu, špeciálne v posledných kilometroch. Moje nohy ešte nie sú na úrovni potrebnej na to, aby som mohol súťažiť v dlhom šprinte. Nakoniec som skončil na štvrtom mieste. V jednom z tunelov som mal malú nehodu, ale dokázal som sa vrátiť späť na bicykel a zaradiť sa do pelotónu," uviedol Sagan pre web tímu Bora-Hansgrohe.V celkovej klasifikácii si udržal prvé miesto 20-ročný Belgičan Remco Evenepoel. Jeden z najväčších talentov súčasnej cyklistiky ťaží najmä z vydarenej utorňajšej individuálnej časovky, v ktorej druhému Filippovi Gannovi nadelil viac než pol minútu. Vo štvrtok čaká pretekárov voľný deň a následne kráľovská etapa, ktorá bude vrcholiť stúpaním na kopec Alto Colorado.