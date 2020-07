Košice sa zbavujú siníc na Jazere, čistenie bez chémie vyjde mesto na desaťtisíce eur ročne

Pre Sinice môžu zakázať kúpanie

Ekologický spôsob čistenia

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Košice aj tento rok pokračuje v odstraňovaní nebezpečných siníc v rekreačnej lokalite Jazero. Metóda bez použitia chémie, ktorú v Košiciach už šiesty rok aplikuje tím okolo profesora Blahoslava Maršálka z Masarykovej univerzity v Brne, je založená na vytvorení filtračnej vrstvy medzi vodnou hladinou a sedimentačnou vrstvou. Celý proces stojí mesto ročne takmer 60-tisíc eur. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian "Mnohí Košičania strávia tohtoročnú letnú dovolenku na kúpaliskách a pri vodných plochách v našom meste. Našou prioritou je, aby ich tu na Jazero chodilo čo najviac, cítili sa bezpečne a pohodlne a mohli sa okúpať v čistej vode. Rovnako nám záleží na tom, aby tu mohli trénovať nádejní vodní lyžiari. Ak chceme, aby Jazero bolo aj naďalej obľúbeným miestom na rekreáciu a športové vyžitie Košičanov, musíme sa oň postarať a investovať," povedal primátor Jaroslav Polaček V stredu začali pracovníci spoločnosti Rawat consulting z Brna v spolupráci so združením Flos Aquae do vody prostredníctvom špeciálneho plavidla aplikovať prípravky, ktoré obnovujú biologickú rovnováhu vôd Jazera a znižujú množstvo siníc.Ak by sa sinice opäť premnožili, hygienici by na Jazere museli zakázať kúpanie, čo sa v uplynulých rokoch aj viackrát stalo. Tím z Brna pravidelne čistí košické Jazero od roku 2015. Podľa slov Elišky Maršálkovej z oddelenia experimentálnej fykológie a ekotoxikológie Botanického ústavu Akadémie vied ČR sa väčšinou venujú revitalizácii vodných plôch v Českej republike.Na Slovensku sa okrem Košíc podieľali aj na čistení Slnečných jazier v Senci alebo jazera na Sigorde pri Prešove.Maršalková pripomína, že na Jazere sa im po aplikácii zmesi baktérií určených špeciálne pre povrchové vody podarilo znížiť množstvo sedimentu, ktorý je zhruba polovičný oproti stavu z roku 2015."To, čo aplikujeme aj v Košiciach, predstavuje ekologický a prírodný spôsob čistenia, ktorý nikoho a nič nepoškodzuje. Používame veľmi účinné metódy, ktoré sa nám osvedčili a napravujeme tým aj rovnováhu vodného ekosystému. Cena je takisto primeraná, lebo sú v nej obsiahnuté všetky náklady na ľudí, nákup prípravkov, rozbory vody a sedimentov alebo dopravu,“ dodala Maršálková.