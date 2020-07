Poslankyňa Anna Záborská je víťazkou anti-ceny Homofób roka 2019

Hlasovalo vyše 69-tisíc ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Víťazom ôsmeho ročníka ankety anti-ceny Homofób roka 2019 je poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Záborská (OĽaNO). Podľa organizátorov ankety získala takmer toľko hlasov ako krúžkov vo februárových parlamentných voľbách Ako agentúru SITA informoval riaditeľ Inštitútu ľudských práv (IĽP) Peter Weisenbacher, medzi nominovanými boli aj poslanec Milan Mazurek ĽSNS ), bývalý poslanec strany Smer-sociálna demokracia Ján Podmanický , arcibiskup Ján Orosch , či novinár Eugen Korda Anketu zorganizoval inštitút spolu s Dúhovým Slovenskom pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii (IDAHO). Do hlasovania na webovej stránke IĽP sa mohol zapojiť ktokoľvek, rovnako aj poslať nomináciu.„Tento ročník bol najúspešnejší zo všetkých, hlasovalo vyše 69-tisíc ľudí. Myslím, že je to jasný signál politikom a verejne činným osobám, že homofóbne výroky začínajú rezonovať podobne ako rasizmus alebo antisemitizmus. Ak sa na to pozrieme čisto matematicky, tak víťazka získala takmer toľko negatívnych hlasov v tejto ankete, koľko získala preferenčných hlasov, tzv. krúžkov v nedávnych voľbách,“ povedala Alena Krempaská z IĽP.„Musíme sa postaviť nepriateľom, ktorí ohrozujú samotnú podstatu toho, čo znamená byť človekom… zastavíme adopcie detí homosexuálnymi pármi a prijatie registrovaných partnerstiev,“ citoval IĽP Záborskú.Záborská bola v minulosti členkou europarlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie . Inštitút dodáva, že Záborská s predmetným tvrdením vystúpila pár dní pred februárovými parlamentnými voľbami v rámci svojho reklamného spotu vysielaného vo viacerých obecných rozhlasoch. Na kandidátke strany Obyčajný ľudia a nezávislé osobnosti je ako členka novovzniknutej Kresťanskej únie Weisenbacher zdôraznil, že volení zástupcovia by si mali uvedomiť, že demokracia nie je nadvláda väčšiny a že menšinové práva musia byť garantované. „Koniec koncov súčasná väčšina sa môže veľmi rýchlo stať menšinou. V parlamente nemajú zastúpenie kvôli roztrieštenosti a prepadnutiu obrovského množstva hlasov stredoví voliči ani maďarská menšina. Demokratická legimita je to, čo by mali poslanci a poslankyne mať na zreteli, keď chcú zasahovať do života LGBT menšiny alebo obmedzovať reprodukčné práva žien," vyhlásil.Víťaz anti-ceny získava trofej - štylizovaný piktogram, zdeformovanú tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis 4 percentá, teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii. Organizátori ankety hovoria, že sa ju pokúsia víťazke Záborskej odovzdať.V minulosti sa ocenenými stali napríklad poslanec Štefan Kuffa (ĽSNS) za svoj výrok o topení gejov a Konferencia biskupov s tvrdením, že ľudsko-právni aktivisti sú „aktéri kultúry smrti“.Víťazom sa stal aj hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík , predseda strany Kotleboci - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba či neúspešný prezidentský kandidát a predseda strany Vlasť Štefan Harabin . Jediný, kto si doteraz anti-cenu prevzal bol bývalý predseda NR SR a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko . Ten po stretnutí s aktivistami pripustil, že v niektorých svojich výrokoch sa mýlil a korigoval ich.