Košice sčítavajú ľudí bez domova, dobrovoľníci prejdú aj všetky väčšie sídliská a v akcii budú aj večer (foto)

Večerné sčítanie bude mať osem trás

Vyplnenie dotazníka trvá 10 minút

Koncepcia postupného ukončovania bezdomovectva

Dôvody zapojenia sa mesta do projektu

10.10.2024 (SITA.sk) - V Košiciach sčítavajú ľudí bez domova. Ako na tlačovom brífingu priblížila Alena Vachnová z Nadácie DEDO , ide o rozsiahlu aktivitu, do ktorej je zapojených viac ako 140 dobrovoľníkov, ktorí odpracujú cez dve tisícky dobrovoľníckych hodín.V pondelok 7. októbra začali s elektronickým sčítaním. Tento spôsob sčítania využívajú pri osobách, ktoré využívajú rôzne typy sociálnych služieb, napríklad nocľahárne či útulky. Vachnová dodala, že zmapovali i viacero veľkých lokalít neformálnych osídlení. „Tie sme navštívili v utorok a stredu, vyplnili sme tam niekoľko stoviek dotazníkov,“ uviedla.Doplnila, že dobrovoľníci prejdú aj 19 trás, v rámci ktorých by mali prejsť všetkými väčšími sídliskami.„Dobrovoľníci prejdú konkrétnou trasou a budú sa zhovárať s ľuďmi, o ktorých si myslia, že potenciálne môžu zažívať bytovú núdzu,“ vysvetľuje Vachnová, ktorá predpokladá, že takýmto spôsobom môžu zachytiť desiatky ľudí, najmä jednotlivcov, ktorí žijú úplne bez strechy nad hlavou.V pláne je aj večerné sčítanie, počas neho prejdú osem trás. Navštíviť by mali tie miesta, o ktorých majú vedomosť od rôznych organizácií či mestskej polície, že by tam mohli nocovať ľudia bez domova. Cieľom je osloviť čo najviac ľudí, ktorí sú v bytovej núdzi.Vachnová poznamenala, že dotazník je relatívne krátky, jeho vyplnenie trvá približne desať minút. V rámci neho zisťujú najmä údaje týkajúce sa bytovej núdze, ale aj osoby opýtaného.Zdôraznila, že dotazník je anonymný a jeho vyplnenie je na dobrovoľnej báze. Podotkla ale, že skúsenosti s vypĺňaním dotazníkov sú pozitívne. „V drvivej väčšine prípadov sú ľudia veľmi ochotní, priateľskí, zhovárame sa spolu. Často nám povedia viac informácií, ako to, na čo sa ich pýtame,“ priblížila.Zdôraznila tiež, že často ide o citlivé veci. Ak sa stane, že sa s nimi niekto nechce zhovárať, je to podľa Vachnovej v poriadku, dotazník je totiž vystavaný tak, že jeho prvé otázky sa dajú vyplniť aj bez rozhovoru, aby zachytili, že takýto človek v meste je, kde ho spozorovali, a nejaké základné údaje o ňom. Ide napríklad o otázky, v ktorej mestskej časti, na akom mieste (napríklad chatrč, zastávka MHD či chodník) ho videli, kedy bol videný, prípadne i odhad veku a toho, či ide o muža, alebo ženu.Ďalšie otázky dotazníka sa zas pýtajú napríklad na demografické údaje, ako vek, rod či občianstvo, ale aj na to, či dotyčná osoba niekedy mala vlastné bývanie, ako dlho je bez neho, i dôvody, ktoré viedli k strate stabilného bývanie. Posledné dve otázky sa pýtajú, či sa daná osoba považuje za človeka bez domova, a či sa považuje za človeka v bytovej núdzi.Ako na tlačovom brífingu uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý), nejde len o sčítanie a vypĺňanie dotazníkov, ale aj prejav záujmu o túto problematiku a vytvorenie záväzku pre Košice pomáhať ľuďom bez domova. Primátor zdôraznil, že Košice sú jedným z mála miest, ktoré má vypracovanú koncepciu postupného ukončovania bezdomovectva na roky 2022 až 2030.Získané dáta plánujú pretaviť aj do praxe, napríklad aj tak, že vylepšia koncepciu mesta. „Odkedy som primátor, poskytli sme viac ako 110 bytov pre ľudí, ktorí sú bez domova," podotkol, a dodal, že v minulosti to bývalo menej. Akcentoval, že bez nadácií či občianskych združení by sa tento problém ťažko dal riešiť.Dodal, že mesto opravuje byty, ktoré poskytnú bývanie tým najzraniteľnejším, a tiež má pripravené projekty v rámci štátom podporovaného nájomného bývania.Viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová KDH ) ozrejmila dôvody zapojenia mesta do projektu. Vysvetlila, že boli oslovení jednak Nadáciou DEDO, a tiež Inštitútom pre výskum práce a rodiny, dodala, že sú jediným mestom na Slovensku, ktoré sa zapojilo do tohto koordinovaného európskeho sčítania ľudí bez domova.„Pre nás to môže mať veľký význam, pretože sa otázkou bezdomovectva intenzívne zaoberáme a týmto ľuďom pomáhame. Ak to chceme robiť aj naďalej, tak je dôležité, aby sme o nich vedeli čo najviac," zdôraznila.Dodala, že ak spoznajú demografickú štruktúru, dôvody, prečo tieto osoby stratili bývanie i to, či majú záujem svoju situáciu riešiť, bude podľa vicerpimátorky pre nich ľahšie hľadať riešenia bezdomovectva a nastaviť spoluprácu s organizáciami, ktoré sa ľuďom bez domova venujúVýsledky by podľa informácií, ktorými disponuje, mali byť známe na jar budúceho roka.Európske sčítanie ľudí bez domova realizuje Nadácia DEDO, mesto Košice a Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR). Ako pred časom informovalo mesto Košice, sčítanie sa uskutočňuje od 7. do 11. októbra.Metropola východu je jediným slovenským mestom, ktoré sa do tejto iniciatívy zapája. „Na európskej úrovni iniciatívu koordinuje Katolícka univerzita v Leuvene a finančnú záštitu nad projektom prevzala Európska komisia," uviedla ďalej samospráva.Ako ozrejmila, cieľom sčítania je zmapovať situáciu osôb v bytovej núdzi, ako aj lepšie porozumieť rozsahu bezdomovectva v meste. Ďalším cieľom je aj navrhnutie účinných riešení a opatrení na pomoc potrebným.„Zhromaždené údaje nám umožnia vytvárať politiky a opatrenia zamerané na prevenciu a riešenie tejto problematiky na lokálnej, národnej i celoeurópskej úrovni," doplnilo mesto.