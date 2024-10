Aký je plat Fica? Spolu s Orbánom sú najlepšie zarábajúci premiéri v Európskej únii

10.10.2024 (SITA.sk) - Predseda slovenskej vlády Robert Fico je podľa maďarskej neziskovej organizácie Átlátszo druhým najlepšie plateným premiérom v Európskej únii po šéfovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi . Treticu najlepšie platených premiérov uzatvára šéf českého kabinetu Petr Fiala . Poukazuje na to v komentári hlavný ekonóm českej banky Trinity Bank Analýza neziskovej organizácie Átlátszo z júla porovnáva hrubé platy premiérov členských štátov EÚ s výškou priemernej hrubej mzdy v ich krajine. Najlepšie je na tom Orbán, ktorého hrubý plat je 9,5-násobkom maďarskej hrubej priemernej mzdy.Druhý je v rebríčku Robert Fico so 7,6-násobkom hrubej priemernej mzdy a na treťom mieste je český premiér Petr Fiala so 6,1-násobkom priemernej mzdy v Česku. Na porovnanie plat nemeckého kancelára je 5,9-násobkom priemernej hrubej mzdy a dánska premiérka sa musí uspokojiť s 2,7-násobkom.