Košicé sídliská Ťahanovce a KVP čakajú v rámci volieb zmeny

Košice 14. septembra (TASR) – Vo väčšine hlavných mestských častí Košíc sa chystajú v novembrových komunálnych voľbách obhajovať svoj post súčasní starostovia. Zmeny určite čakajú Sídlisko Ťahanovce a Sídlisko KVP, kde doterajší starostovia nekandidujú.V Starom Meste bude obhajovať stoličku starostu Ľubomír Grega (OĽaNO, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Sme rodina, Národná koalícia). Kandidátne listiny v termíne ďalej podali Iveta Kohanová (KSS), Kamil Lučanský (ĽSNS), Igor Petrovčik (Spolu - občianska demokracia, SMK-MKP, KDH, SaS, Progresívne Slovensko) a Michal Djordjevič (nezávislý).V počtom obyvateľov najväčšej mestskej časti Západ kandiduje starosta Ján Jakubov (Smer–SD, Šport do Košíc a na Východ, Starostovia a nezávislí kandidáti, Strana zelených Slovenska). Jeho konkurentmi sú Erik Majerčák (ĽSNS), Miroslav Tuleja (nezávislý) a Marcel Vrchota (KDH, SaS, OĽaNO, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Sme rodina, SMK-MKP).V mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov opäť obhajuje post starostu Jozef Andrejčák (Smer-SD), medzi ďalšími uchádzačmi o funkciu sú Vladislav Stanko (OĽaNO, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Sme rodina, Národná koalícia) a Peter Šoltys (Most-Híd).V časti Nad jazerom budú vo voľbách súperiť len nezávislí kandidáti, a to starostka Lenka Kovačevičová, bývalá starostka Anna Jenčová, Richard Beli, Peter Buchlák a Martin Seman.Na Sídlisku KVP už nekandiduje starosta Alfonz Halenár (nezávislý). Občania si zvolia medzi päticou kandidátov Mária Gamcová (Šanca), Marián Horenský (nezávislý), exstarostka Iveta Kijevská (Šport do Košíc a na východ), Ladislav Lörinc (KDH, Nova, OĽaNO, Progresívne Slovensko, SaS, Sme rodina, Spolu – občianska demokracia, SMK–MKP) a Ondrej Štefik (Strana moderného Slovenska).Na košickom Juhu podalo kandidátne listiny šesť uchádzačov, medzi nimi starosta Jaroslav Hlinka (nezávislý), Tibor Bacsó (Šport do Košíc a na Východ), Monika Čekanová (ĽSNS), Ľubomír Demský (Most–Híd), Viliam Knap (nezávislý) a Lukáš Sisák (KSS).Nový starosta bude na Sídlisku Ťahanovce, kde post neobhajuje Cyril Betuš (nezávislý). Záujem stať sa jeho nástupcom má až deväť kandidátov. Ako nezávislí sú to Branislav Jura, Peter Bozogáň, Zuzana Slivenská, Roman Lengyel a Miloš Ihnát. Za politické strany sa o funkciu uchádzajú exstarosta Emil Petrvalský (Šport do Košíc a na Východ), Marián Hudák (Progresívne Slovensko), Alexander Jesenský (Smer-SD, SNS) a Branislav Nagy (ĽSNS).V mestskej časti Košice-Sever chce zvíťaziť opäť starosta Marián Gaj (Šport do Košíc a na Východ). Jeho súpermi sú niekdajší starosta Západu Pavol Mutafov (Smer–SD), Štefan Surmánek (ĽSNS) a František Ténai (KDH, NOVA, OKS, OĽaNO, SaS, Sme rodina, Spolu - občianska demokracia, SMK-MKP).Na podanie kandidátnych listín vypršal termín v utorok 11. septembra, o podaniach informovali TASR zapisovatelia miestnych volebných komisií z mestských častí. Kandidátov ešte musia zaregistrovať volebné komisie. Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.