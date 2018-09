Na starostu Devínskej N. Vsi kandiduje aj miestny poslanec R. Tešovič

Ilustračné foto. Foto: TASR Ilustračné foto. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) – Rozvoj a modernizácia mestskej časti, s vyššou občianskou angažovanosťou, s riešením bežných problémov a s pokračujúcim protikorupčným programom. S takouto víziou pre bratislavskú Devínsku Novú Ves prichádza kandidát na starostu Rastislav Tešovič, súčasný miestny poslanec. O priazeň voličov v tohtoročných komunálnych voľbách sa uchádza ako nezávislý, pretože ako hovorí, považuje za poctivé požiadať o možnosť kandidovať priamo ľudí, nie sekretariáty politických strán."Cítime, že Devínska Nová Ves potrebuje nový impulz a šancu, aby pokračovala vo svojom rozvoji, ale zároveň poslala do minulosti korupčné praktiky niektorých jej predstaviteľov a napravila svoje meno v očiach Slovenska," uviedol pre TASR Tešovič. Opierať sa chce pritom o osemročné skúsenosti v komunálnej politike spolu s občianskym združením Devínska Inak. "Podporili sme množstvo prospešných projektov, ale zároveň sme nekompromisne upozorňovali na porušenia zákona či podozrenia z klientelizmu," podotkol Tešovič.Zamerať sa na pokračovanie rozvoja mestskej časti, na modernizáciu samosprávy a vo väčšej angažovanosti obyvateľov počas celého volebného obdobia. "Máme pripravené množstvo konkrétnych opatrení na riešenie bežných problémov ľudí, ktoré získavame z osobných stretnutí. Zároveň budeme pokračovať vo výraznom protikorupčnom programe, ktorý je jednou zo zásadných priorít Devínskej Inak po celý čas jej existencie," zdôraznil Tešovič.Po tohtoročných novembrových voľbách dôjde na poste šéfa miestnej samosprávy k výmene. Súčasný starosta Milan Jambor totiž obhajovať svoju funkciu neplánuje. O starostovské devínskonovoveské kreslo sa uchádza aj Dárius Krajčír z miestneho úradu, do volieb ide ako kandidát s podporou koalície SaS, Sme rodina a Nova. Záujem kandidovať má aj bratislavský mestský poslanec Peter Hanulík, a to ako nezávislý kandidát.