Košice: Sypače sú v teréne, sneženie ovplyvnilo aj MHD

Košice 2. decembra (TASR) – Spolu 14 veľkých sypačov a 11 malých mechanizmov aktuálne vykonáva zimnú údržbu v Košiciach. Pre TASR to povedal Jozef Verbovský zo spoločnosti Kosit, ktorá ju v meste zabezpečuje. Ako uviedol, s preventívnym posypom začali v pondelok približne dve hodiny po polnoci. Niektoré autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa ráno skrižovali.„Vonku sme mali okolo desať až 11 kusov techniky. Približne od 7.00 h, keď začalo intenzívne snežiť, bolo v teréne všetkých 25 vozidiel a 50 pracovníkov, ktorí majú na starosti ručné čistenie chodníkov, podchodov a ručné dočisťovanie komunikácií,“ povedal. Podľa neho zimnú údržbu vykonávali aj na bočných cestách, ktoré patria do druhého prioritného stupňa operačného plánu zimnej údržby mesta Košice.“ dodal Verbovský. Ako pripomenul, v prípade krízových situácií či kalamity majú pripravených dokopy 44 kusov techniky.Za každoročne najkritickejšie úseky komunikácií považuje tie, kde dochádza k stúpaniu či klesaniu trás liniek MHD. „,“ povedal s tým, že aj v pondelok evidovali problémy - niektoré autobusy sa skrižovali. Tie, ktoré sa nevedeli pohnúť dopredu, „predsypávali“.Ako pre TASR povedala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová, situácia na komunikáciách bola stabilizovaná okolo 10.00 h. Ráno evidovali deväť neprejazdných úsekov. Kým niektoré autobusy MHD čakali na sypače, iné boli skrižované. Napríklad približne hodinu nebola obsluhovaná zastávka v kopci Cassovar. Rovnako jednu hodinu došlo v zastávke Klimkovičova k odklonu linky 19 cez Triedu KVP. DPMK na sociálnej sieti informoval, že pre komplikovanú poveternostnú situácie a s tým spojených problémov na miestnych komunikáciách dochádzalo prakticky na všetkých autobusových linkách v celom meste k meškaniu spojov do 30 minút. Električková doprava premávala bez obmedzení.