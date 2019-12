Prevoz zlata zahŕňa náklady, podľa odborníkov by sa nemalo zneužiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. decembra (TASR) – Vlastníctvo investičného zlata predstavujenielen pre drobných investorov, ale aj pre samotné štáty. Slovensko má investičné zlato v objeme 31,7 tony uložené v Bank of England. Jeho hodnota je približne 1,3 miliardy eur. Parlament má v stredu (4. 12.) na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu uznesenia k návratu investičného zlata na Slovensko. Tento zámer inicioval predseda Smeru-SD Robert Fico. Podľa odborníkov má pri takýchto rozhodnutiach štátu cena prepravy či stráženia okrajový význam. Otázne však je, ako by ho štát využil.Národná banka Slovenska (NBS) nevie presne vyčísliť, koľko by prevoz zlata stál. Uviedla však staré ceny z minulosti.priblížil pre TASR hovorca NBS Peter Majer. Zároveň uviedol, že súčasná miera zhodnotenia je 0,33 % ročne, čo je podľa NBS atraktívna úroveň oproti investíciám do akceptovateľných dlhopisov, kde výnosy do splatnosti dosahujú výrazne záporné hodnoty.vyčíslil Majer.Predseda strany Most-Híd Béla Bugár v nedeľu (1. 12.) v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 uviedol, že poslanci finančného výboru dostali od NBS už v minulosti list k tejto problematike, keď bol jej guvernérom Jozef Makúch.tvrdí Bugár. Tiež spomínal aj náklady na stráženie a uskladnenie.uviedol Bugár v súvislosti s tým, či poslanci strany podporia tento návrh v parlamente.Odborníci hovoria, že náklady na prevoz či úschovu sú len okrajovou záležitosťou.podotkol riaditeľ spoločnosti Golden Oak Trust Miroslav Tamáš.Riziko však vidia v tom, ako by sa so zlatom naložilo. Fico návrat zlata zdôvodňuje slabým zhodnotením, hroziacou finančnou krízou, ako aj vlečúcim sa procesom brexitu.priblížil riaditeľ pre investície a zlato v spoločnosti FinGo František Burda.Investori zlato nakupujú pre jeho povesť bezpečného prístavu v čase krízy.dodal Burda.