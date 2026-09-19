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 24hod.sk    Šport

19. septembra 2026

Košice uspeli u majstra, Ceman takú intenzitu ešte nezažil. Faith potreboval na rozhodnutie až deväť sérií


Tagy: Tipsport liga 2026/2027

Druhé kolo prinieslo sedem gólov Žiliny na Spiši, obrat Zvolena aj prvú nulu Juliana Juncu v drese Slovana. Košice zostávajú po triumfe v Nitre stopercentné. Hokejisti HC Košice zvládli jeden z ...



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68110666527b3890628387 scaled 1 676x448 19.9.2026 (SITA.sk) - Druhé kolo prinieslo sedem gólov Žiliny na Spiši, obrat Zvolena aj prvú nulu Juliana Juncu v drese Slovana. Košice zostávajú po triumfe v Nitre stopercentné.


Hokejisti HC Košice zvládli jeden z najatraktívnejších zápasov piatkového 2. kola Tipsport ligy 2026/2027, keď na ľade úradujúceho majstra HK Nitra zvíťazili 2:1 po predĺžení. Po dvoch dueloch tak majú na konte dve víťazstvá a tréner Dan Ceman priznal, že piatkový súboj priniesol intenzitu, s akou sa jeho mužstvo v úvode sezóny ešte nestretlo.

„Bol to najrýchlejší zápas, aký sme v tejto sezóne odohrali. Určite nám chvíľu trvalo, kým sme si zvykli na to tempo a tú intenzitu. Vedeli sme, že to príde, ale takúto úroveň sme doteraz ešte nezažili,“ povedal Ceman. Košičania podľa neho v prvej tretine doplácali najmä na straty puku. „Myslím, že súper mal asi, povedzme päť, možno šesť kvalitných šancí. Štyri z nich, vrátane gólu, priamo vyplývali z našich strát puku. Proti takémuto tímu s toľkými zbraňami musíme byť s pukom naozaj dobrí.“

Košice sa postupne zlepšili a napokon rozhodli v predĺžení. „V druhej tretine sme to zvládli oveľa lepšie. Mali sme len veľmi málo strát puku, niekoľkokrát sme ich prekvapili rýchlymi protiútokmi. Bol to naozaj dobrý zápas, fyzická hra, ale nie tak veľa šancí. Predĺženie je zvyčajne 50 na 50 a minulý rok sme v predĺžení prehrali dosť zápasov, takže bolo fajn začať víťazstvom,“ dodal Ceman. Nitriansky tréner Erik Čaládi uznal, že Košice postupne prevzali kontrolu. „Momentum zobrali Košice na svoju stranu. Defenzívnou hrou nás nepúšťali do šancí.“

Ešte dramatickejší záver videli diváci v Trenčíne. Banská Bystrica tam získala prvé víťazstvo v sezóne po triumfe 4:3 po samostatných nájazdoch a hlavnou postavou bol Roman Faith. Ten skóroval už v riadnom hracom čase a následne premenil až tri samostatné nájazdy. Posledným z nich rozhodol duel až v deviatej sérii.

Najvýraznejší výsledok večera sa zrodil v Spišskej Novej Vsi. Domáci sa pred úvodným buly oficiálne rozlúčili s dlhoročným hráčom Lukášom Vartovníkom, následný zápas však patril Žiline. „Vlci“ zvíťazili 7:2 a rovnako ako Košice zostávajú po dvoch kolách bez prehry.

Plný počet šiestich bodov má aj Zvolen. Proti Liptovskému Mikulášu pritom po prvej tretine prehrával 0:1, ďalšie dve časti však vyhral a napokon triumfoval 4:1. Výrazný podiel na obrate mali Daniel Vladimír Tkáč a Jakub Kolenič, ktorí si pripísali po tri kanadské body.

Bez zaváhania pokračuje aj Slovan Bratislava. Po úvodnom náročnom zápase v Nitre zvládol ďalší duel na ľade súpera a v Michalovciach zvíťazil 3:0. Francúzsky brankár Julian Junca si pripísal prvé čisté konto v drese Slovana. Skóre otvoril Adam Cedzo po asistenciách Mateja Kašlíka a Richarda Vargu, pri druhom góle si asistenciu pripísal slovenský reprezentant Samuel Takáč.

Druhé kolo doplnilo víťazstvo Popradu 4:1 na ľade Prešova. Po dvoch odohraných kolách tak majú po dve víťazstvá Košice, Žilina, Zvolen a Slovan.


Zdroj: SITA.sk - Košice uspeli u majstra, Ceman takú intenzitu ešte nezažil. Faith potreboval na rozhodnutie až deväť sérií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tipsport liga 2026/2027
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