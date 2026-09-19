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 24hod.sk    Šport

19. septembra 2026

Van Eetvelt zaútočil na Kohútke a netušil, čo sa deje za ním. Novák je už celkovo siedmy – VIDEO


Tagy: Okolo Slovenska 2026

Belgický favorit vyhral kráľovskú etapu Okolo Slovenska a obliekol si žltý dres. Samuel Novák finišoval desiaty a v celkovom poradí stráca na lídra iba desať sekúnd. Belgický cyklista Lennert Van ...



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van eea1a3151e9010045633923e90 676x254 19.9.2026 (SITA.sk) - Belgický favorit vyhral kráľovskú etapu Okolo Slovenska a obliekol si žltý dres. Samuel Novák finišoval desiaty a v celkovom poradí stráca na lídra iba desať sekúnd.


Belgický cyklista Lennert Van Eetvelt ovládol piatkovú tretiu etapu 70. ročníka Okolo Slovenska a zároveň sa dostal na čelo celkového poradia. Jazdec tímu Lotto-Intermarché uspel po útoku na záverečnom stúpaní na Kohútku a v dramatickom finiši v Dohňanoch odolal návratu prenasledovateľov. Výborne si počínal aj Samuel Novák, ktorý skončil desiaty a v priebežnom poradí sa posunul na siedme miesto.

Pelotón absolvoval 195,1 kilometra z Tvrdošína do Dohňan a päť kategorizovaných stúpaní. Rozhodujúce dianie priniesla Kohútka s dĺžkou 6,2 kilometra a priemerným sklonom približne 6,6 percenta, ktorej vrchol sa nachádzal zhruba 24 kilometrov pred cieľom. Práve tam Lotto-Intermarché zvýšilo tempo a Van Eetvelt následne zaútočil.

„Plánom bolo zrýchliť v závere a dostať sa na vrchol s čo najmenším počtom jazdcov,“ vysvetlil Van Eetvelt podľa oficiálneho webu svojho tímu. Jeho nástup zachytil Henrique Bravo zo Soudalu Quick-Step. „Keď som videl, že Henrique Bravo je stále tam, vedel som, že mám pri sebe silného súpera.“

Belgický cyklista pritom po prejazde Kohútky nemal presný obraz o situácii za sebou. „Vôbec som netušil, aká je po stúpaní situácia za nami, pretože som cez rádio nič nepočul. Vracali sa jazdci späť? Nemal som ani potuchy,“ priznal. K Van Eetveltovi a Bravovi sa neskôr pridali Maxime Decomble a Jamie Meehan a štvorica smerovala do záverečných kilometrov s pelotónom v pätách.

Ten ich napokon dostihol prakticky až v samotnom finiši. Van Eetvelt však ešte našiel dostatok síl a z pôvodnej vedúcej skupiny ako jediný odolal. Pred Benjaminom Thomasom a Valentinom Hoferom získal etapový triumf aj žltý dres. „Zvyčajne v závere až tak veľmi netaktizujem a vždy pokračujem v jazde z rešpektu k ostatným, ale dnes som naozaj chcel vyhrať. Sme tu s veľmi mladým tímom a všetci pracovali tak tvrdo... Naozaj som ich chcel odmeniť víťazstvom,“ povedal Van Eetvelt.

Doterajší líder Paul Magnier zo Soudalu Quick-Step neudržal tempo na Kohútke a do cieľa prišiel so stratou 1:49 minúty. Francúz tak po víťazstvách v prvých dvoch etapách prišiel o žltý dres.



Z pohľadu slovenských cyklistov zaujal najmä Novák. Jazdec Tirol KTM prešiel vrcholom Kohútky na siedmom mieste a v závere ešte dokázal finišovať desiaty v rovnakom čase ako víťaz. V celkovom poradí mu patrí siedma priečka s odstupom iba desiatich sekúnd na Van Eetvelta. Rovnakú stratu má aj 22. Richard Riška. Van Eetvelt vedie pred Thomasom o štyri a Hoferom o šesť sekúnd.

V sobotu čaká pelotón 197-kilometrová etapa z Beluše do Galanty, ktorá je najdlhšou v tomto ročníku a nemá ani jednu vrchársku prémiu. O celkovom poradí následne výrazne rozhodne nedeľňajšie vyvrcholenie pretekov.


Zdroj: SITA.sk - Van Eetvelt zaútočil na Kohútke a netušil, čo sa deje za ním. Novák je už celkovo siedmy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Okolo Slovenska 2026
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