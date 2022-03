Košice vedú už 2:0, Valtonen: Nedávame góly, to je hlavný problém

Hokejisti HC Košice vyťažili z dvojzápasu v Michalovciach maximum. Po dvoch štvrťfinálových zápasoch Kaufland play off Tipos extraligy majú náskok 2:0, čím sa pred domácimi stretnutiami dostali do ideálnej pozície. Michalovčania prehrali na vlastnom ľade 1:4 a 1:3, čo je podľa trénera Tomeka Valtonena odraz slabej streleckej efektivity.





Už prvý zápas série naznačil, že strelecká pohoda Michalovčanov nie je ideálna. Súpera prestrieľali 32:26, no skórovali iba raz a prehrali 1:4. Obdobné to bolo aj v druhom stretnutí, v ktorom Dukle k lepšiemu výsledku nepomohlo ani 33 striel, kým súper mal iba 24. "Dnes sme mali priveľa trestov, no náš hlavný problém je, že sa nám nedarí skórovať. Príležitostí sme mali veľa, ale ťažko sa víťazí s jedným gólom. Oba zápasy boli vyrovnané, oba sa skončili lepšie pre Košice. Oni vyhrali oba zápasy u nás, no myslím si, že my máme na to, aby sme vyhrali u nich. Len musíme niečo zlepšiť," povedal Tomek Valtonen."Liečba Cemanom" zaberá, dalo by sa povedať o košických výsledkoch. Kanaďan začiatkom marca nahradil odvolaného Kalleho Kaskinena. Debut na košickej striedačke síce ešte nebol víťazný (prehra so Slovanom 3:5), no Košičania následne zakončili základnú časť štyrmi víťazstvami po sebe - najdlhšou sériou v sezóne. Natiahli ju aj v play off. "Aj druhý zápas série bol vyrovnaný. Bola to fyzická bitka o tom, kto bude silnejší. Prvá tretina nám vyšla aj vďaka presilovkám. Potom bola dôležitá naša defenzíva a celková organizácia hry. Zvládli sme to, ale vieme, že doma to budeme mať takisto náročné," poznamenal Ceman.