Senzácia: Severné Macedónsko postúpilo cez Taliansko do finále baráže o MS 2022

Futbalisti Talianska sa nepredstavia na MS 2022 v Katare. Úradujúci majstri Európy senzačne prehrali vo štvrtkovom semifinále baráže so Severným Macedónskom 0:1. Duel v Palerme rozhodol presným zásahom v nadstavenom čase Aleksandar Trajkovski. V priamom súboji o premiérovú účasť na MS sa Severné Macedónsko stretne s Portugalskom, ktoré si poradilo s Tureckom 3:1. Ďalším postupujúcim tímom je Wales, ktorý zdolal rakúsku reprezentáciu 2:1.





Semifinále európskej baráže MS 2022

Severomacedónci zabojujú vo finále baráže na budúci utorok 29. marca na pôde Portugalska o svoju premiérovú účasť na majstrovstvách sveta. Wales si na finálového súpera počká, duel Škótska s Ukrajinou totiž preložili na júnový termín.Taliani mali v Palerme prevahu, no napriek veľkým šanciam sa im obranu súpera nepodarilo preraziť. Balkánsky tím hral húževnato a snaha sa vyplatila v nadstavenom čase, keď Trajkovski prekonal brankára Gianluigiho Donnarummu strelou z diaľky. Štvornásobný majstri sveta sa na MS nezúčastnia druhýkrát po sebe a celkovo štvrtýkrát v histórii.Úlohu favorita naopak potvrdilo Portugalsko, zverenci Fernanda Santosa viedli v polčase po presných zásahoch Otavia a Dioga Jotu 2:0. V 65. minúte sa podarilo na 1:2 znížiť po pase Cengiza Ündera z hranice malého vápna Burakovi Yilmazovi. Tridsaťšesťročný futbalista však o 20 minút neskôr nevyužil obrovskú príležitosť na vyrovnanie, keď nepremenil pokutový kop. Skóre kozmeticky upravil v nadstavenom čase Matheus Nunes.Vedenia sa už v prvom dejstve ujali zásluhou Garetha Bala aj Walesania, útočník Realu Madrid pridal ďalší presný zásah v druhom polčase a hostia nevyužili príležitosť na vyrovnanie po vlastenci Ben Daviesa.V európskej baráži sa hrá o posledné tri miestenky na MS. Na šampionát už postúpilo desať víťazov kvalifikačných skupín - Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Belgicko, Chorvátsko, Španielsko, Srbsko, Anglicko, Švajčiarsko a Holandsko.Futbalisti Švédska zdolali v semifinálovom zápase baráže o postup na MS v Katare českú reprezentáciu 1:0 po predĺžení. Severania tak doplnili štvrtkové kvarteto postupujúcich tímov. O jediný presný zásah domácich sa v 110. minúte postaral Robin Quaison. Zverenci Janneho Anderssona sa v súboji o postup na majstrovstvá sveta stretnú v utorok s Poľskom.





vetva A



Škótsko - Ukrajina /ODLOŽENÉ/



Cardiff:



Wales - Rakúsko 2:1 (1:0)



Góly: 25. a 51. Bale - 65. Davies (vlastný). Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)







vetva B



Rusko - Poľsko /ZRUŠENÉ/ - Poľsko postúpilo do finále baráže po treste UEFA pre Rusko



Štokholm:



Švédsko - Česko 1:0 pp.



Rozhodoval: Oliver (Angl.)







vetva C



Palermo:



Taliansko - Severné Macedónsko 0:1 (0:0)



Gól: 90.+2. Trajkovski. Rozhodoval: Turpin (Fr.)



Porto:



Portugalsko - Turecko 3:1 (2:0)



Góly: 15. Otavio, 42. Jota, 90.+4. Nunes - 65. Yilmaz, Rozhodoval: Siebert (Nem.)







Program finále:



vetva A (jún): Wales - víťaz Škótsko/Ukrajina



vetva B (29. marca): Poľsko - Švédsko



vetva C (29. marca): Portugalsko - Severné Macedónsko