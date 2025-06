Košice vlani hospodárili s prebytkom takmer 6,5 milióna eur, prostriedky boli presunuté do Rezervného fondu mesta

Financie pre DPMK

Rekonštrukcia križovatky pri Amfiteátri

Ďalšie schválené financie

11.6.2025 (SITA.sk) - Mesto Košice vlani hospodárilo s prebytkom temer 6,5 milióna eur, prostriedky boli presunuté do Rezervného fondu mesta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta, ktorý primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) predložil Mestskej rade. Záverečný účet Košíc za rok 2024 Mestská rada jednohlasne schválila.„Jej členovia v rámci tretej zmeny rozpočtu na tento rok takisto jednomyseľne rozhodli, že suma vo výške takmer 4,6 milióna eur z Rezervného fondu môže byť použitá na financovanie viacerých nevyhnutných výdavkov. Ich potreba vyplynula v priebehu uplynulých mesiacov a poslúžia na skvalitnenia života v meste," informovala samospráva.Viac ako polovicu balíčka, konkrétne 2,5 milióna eur dostane Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) . Poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko avizoval ich využitie na zabezpečenie plynulého financovania poskytovaných služieb MHD.„Dôvodom sú nižšie výnosy kvôli štátom zvýšených nákladov na DPH, transakčnú daň, zvyšujúcu sa infláciu, doplnenie stavu zamestnancov a ostatné nevyhnutné náklady, ktoré nám tento polrok vznikli. Financie budeme takisto potrebovať na spolufinancovanie eurofondových projektov, spustenie vlastného umývacieho centra, či na brúsenie koľajníc, vďaka čomu sa zníži hlučnosť na našich električkových tratiach," ozrejmil. Pôvodne schválený rozpočet mesta uvažoval, že mesto v tomto roku prispeje na chod DPMK necelými 32 miliónmi eur. Ďalšie temer tri milóny eur majú smerovať na kapitálové výdavky.„Ak sa s rozhodnutím Mestskej rady ohľadom Záverečného účtu a tretej zmeny rozpočtu stotožnia 26. júna aj poslanci mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní, celkový finančný príspevok z rozpočtu mesta do DPMK dosiahne v roku 2025 takmer 37,3 milióna eur. To je historicky najviac a vyše dvojnásobok oproti porovnaniu s rokom 2019," uviedla samospráva.Čosi vyše milióna eur bude smerovať do oblasti dopravy, na spolufinancovanie mesta pri rekonštrukcii križovatky pri Amfiteátri. Košice uzavreli Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou CTR Letná, ako vyvolanú investíciu pri ich developerskom projekte Rezidencia Letná.„S prestavbou tejto nebezpečnej križovatky, ktorá najmä v špičkách patrí ku najkritickejším v Košiciach, sa má začať v septembri tohto roka," avizovalo mesto. Doplnilo, že pre zlepšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky vznikne medzi Watsonovou a Sládkovičovou ulicou nová komunikácia. Pribudnúť by mali aj nové semafory, chodníky, cyklochodníky a priechody pre chodcov.„Koncom mája začalo v areáli BPMK na Opatovskej ceste fungovať zberné parkovisko pre dočasné uskladnenie autovrakov a odtiahnuté áut, ktoré tvoria prekážku na ceste alebo porušili zákon o cestnej premávke pri nesprávnom parkovaní na košických uliciach," doplnila samospráva s tým, že kvôli súvisiacim vyšším výdavkom dostane BPMK v zmysle zmluvy o výkone služieb od mesta dodatočných 176-tisíc eur.Mestská rada schválila i 195-tisíc eur pre Zariadenie sociálnych služieb na Garbiarskej ulici. Použité by mali byť na dodatočné práce pri prebiehajúcej rekonštrukcii jedného poschodia zariadenia, ktorej cieľom je zriadenie hospicu Sv. archanjela Michala. Pribudnúť má nový evakuačný výťah pre celé zariadenie aj viaceré debarierizačné prvky. Doplnená bude aj elektroinštalácia, zdravotechnika a ústredné kúrenie.„Financie vo výške 200-tisíc eur poputujú aj do ZOO, ktorá musela byť po rozhodnutí hlavného veterinára SR kvôli epidémii slintačky a krívačky zatvorená pre verejnosť od 21. marca do 27. apríla. Mimoriadny finančný príspevok pôjde na vykrytia strát zo vstupného a nepredvídaných nákladov v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami. Štátne orgány ZOO neplánujú odškodniť," uviedlo mesto. Ďalšie prostriedky, konkrétne 490-tisíc eur, poputujú Správe mestskej zelene v Košiciach . Použité budú na štvrtú kosbu, ďalšiu údržbu nedávno zrevitalizovaných medziblokových priestorov, a tiež na sanáciu exteriérových stien v Krematóriu a investície do kompostárne a fontán.