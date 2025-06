Napriek letnej sezóne sú vo Vysokých Tatrách v plnom prúde prípravy na zimu, týkajú sa aj Tatranského ľadového dómu

Naplno sa venujú príprave

Dóm v minulosti

11.6.2025 (SITA.sk) - Hoci vo Vysokých Tatrách odštartovala letná turistická sezóna, v plnom prúde sú aj prípravy na zimu. Tie sa týkajú rovnako najväčšej atrakcie zimnej sezóny, ktorým je Tatranský ľadový dóm.Na jeho vytvorenie už Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry obstarala ľadové bloky za 97-tisíc eur bez DPH, dodajú ho Poliaci. Vytesávať z nich budú rezbári a ich pomocníci na Hrebienku ale až v októbri.Rezbárski majstri budú mať k dispozícii 1 700 kusov priezračných kusov blokov ľadu, ako vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie . Bloky ľadu s rozmerom 100 krát 50 krát 25 centimetrov musia byť vytvorené zo zdraviu a prírodne nezávadnej vody, nefarbenej a bez chemických prísad. Ľadovú stavbu totiž po skončení sezóny nechávajú voľne rozpustiť v prírode.„V cestovnom ruchu platí pravidlo, že keď sa končí zima, pre nás sa začína ďalšia zima. Hoci teploty vonku stúpajú, my sa už naplno venujeme príprave Tatranského ľadového dómu," potvrdila pre agentúru SITA výkonná riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry Lucia Blašková . Prvá fáza príprav sa podľa jej slov začína už počas zimy.„Vymýšľa sa téma ďalšieho dómu, potom nakupujeme ľad, počas leta sa začína príprava, kreslenie, organizácia a príprava podujatí, ktoré ponúkneme v dóme, a v októbri začíname so stavaním," priblížila. Stavbu zvyknú následne sprístupniť verejnosti v novembri.Stavba z ľadu na Hrebienku mala počas uplynulej zimy podobu Wawelskej katedrály a Kostola sv. Vojtecha v poľskom Krakove. Takýmto spôsobom si tam pripomenuli 30. výročie druhej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku, počas ktorej zavítal priamo do Vysokých Tatier.V minulosti pripomínal dóm londýnske Westminsterské opátstvo (Westminster Abbey), Chrám Kristovho vzkriesenia v Petrohrade, Katedrálu sv. Jakuba v španielskom pútnickom mieste Santiago de Compostela, parížsku Katedrálu Notre Dame či baziliku Sagrada Familia v španielskej Barcelone.