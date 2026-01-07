|
07. januára 2026
Košice vyhlásili pre zlú poveternostnú situáciu prvý kalamitný stupeň, meškali aj spoje MHD
V Košiciach vyhlásili v súvislosti so zlou poveternostnou situáciou 1. kalamitný stupeň. Ako mesto informovalo, krízový štáb zasadal o 7:30. Doplnilo, že cestári už niekoľko dní postupujú podľa Operačného ...
7.1.2026 (SITA.sk) - V Košiciach vyhlásili v súvislosti so zlou poveternostnou situáciou 1. kalamitný stupeň. Ako mesto informovalo, krízový štáb zasadal o 7:30. Doplnilo, že cestári už niekoľko dní postupujú podľa Operačného plánu zimnej údržby.
„Vzhľadom na sneženie a prudký nárazový vietor od utorkového večera začali preventívne a intenzívnejšie posýpať vybrané úseky ciest. Následne sa počas celej noci snažili udržať zjazdnosť predovšetkým hlavných cestných ťahov v meste, teda tých, po ktorých premáva mestská hromadná doprava,“ uviedla samospráva s tým, že v teréne bolo viac ako 50 mechanizmov zimnej údržby.
Z nich bolo 15 veľkých sypačov, a tiež ďalšie menšie stroje zmluvných partnerov, ako sú traktory, multikáry a buginy s radlicami. Od noci sa na mnohých úsekoch tvoria snehové jazyky a záveje, pre mesto aj cestárov bolo prioritou udržať prejazdné predovšetkým hlavné cestné ťahy. „Aj vďaka nasadeniu dostupnej techniky boli dnes (v stredu, pozn. red.) ráno prejazdné všetky hlavné cesty,“ zdôraznilo mesto.
Počasie spôsobovalo komplikácie v mestskej hromadnej doprave, problematické boli najmä kopcovité úseky. Meškania spojov do 30 minút boli zaznamenané na autobusových linkách v Kavečanoch. Ďalšie meškania spojov eviduje Dopravný podnik mesta Košice aj v obci Ťahanovce a na sídlisku Dargovských hrdinov. Mesto však upozornilo, že niektoré vybrané zastávky v kopcovitých terénoch aktuálne nie sú obsluhované.
„Meškania v rozsahu od 15 do 30 minút evidujeme aj na niektorých úsekoch električkových tratí, kde sneh zasypal výhybky. Problémy sa však v krátkom čase podarilo odstrániť. Už v noci boli na odhŕňanie tratí nasadené tri technologické električky,“ doplnila samospráva. Avizovala tiež, že po 8:00 cestári pokračujú aj v údržbe vedľajších ciest a vnútrosídliskových komunikácií.
„Vzhľadom na poveternostnú situáciu bude na niektorých kritických miestach problém s plánovaným odvozom komunálneho odpadu, o čom už mesto informovalo aj mestské časti,“ vystríhalo mesto. Ako uviedlo, ide najmä o úseky so zhoršenou zjazdnosťou, problematickým prístupom ku stojiskám či zvýšeným rizikom vzniku škodovej udalosti.
„V týchto prípadoch je z dôvodu bezpečnosti vodičov, techniky a okolitého majetku nutné voliť opatrný postup,“ dodalo mesto, avizujúc, že nezrealizované vývozy budú vykonané v náhradných termínoch, po zlepšení poveternostných podmienok.
Zdroj: SITA.sk - Košice vyhlásili pre zlú poveternostnú situáciu prvý kalamitný stupeň, meškali aj spoje MHD © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cestári MHD Košice Počasie Silný vietor Snehová kalamita Snehové jazyky a záveje Sneženie Sneženie na Slovensku
