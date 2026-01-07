|
Streda 7.1.2026
07. januára 2026
Pri tragickej nehode v okrese Galanta vyhasol život 49-ročného vodiča, našli ho v aute prevrátenom vo vode kanála
Policajti zisťujú okolnosti tragickej udalosti, ktorá sa stala na ceste medzi obcami Kráľov Brod a Dolný Chotár v okrese Galanta. Polícia prijala oznámenie o vozidle, ktoré ...
7.1.2026 (SITA.sk) - Policajti zisťujú okolnosti tragickej udalosti, ktorá sa stala na ceste medzi obcami Kráľov Brod a Dolný Chotár v okrese Galanta. Polícia prijala oznámenie o vozidle, ktoré bolo prevrátené hore kolesami vo vode kanála. V aute bola osoba bez známok života. Policajti preverovaním zistili, že išlo o 49-ročného vodiča.
"Presné príčiny dopravnej nehody a okolnosti, za ktorých sa auto dostalo do vodného kanála, sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania," informovala trnavská krajská polícia. Zároveň apeluje na vodičov, aby jazdili opatrne a rýchlosť jazdy vždy prispôsobili stavu cesty a poveternostným podmienkam.
Zdroj: SITA.sk - Pri tragickej nehode v okrese Galanta vyhasol život 49-ročného vodiča, našli ho v aute prevrátenom vo vode kanála © SITA Všetky práva vyhradené.
