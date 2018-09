Košice vyhrali nad Miškovcom o tri góly

Na snímke radosť hráčov Košíc po piatom góle v 3. kole hokejovej Tipsport ligy HC Košice - DVTK Jégesmedvék Miškovec 18. septembra 2018 v Košiciach. Foto: TASR Foto: TASR

HC Košice - DVTK Jegesmedvék Miškovec 6:3 (3:0, 1:3, 2:0)



Góly: 3. Suja (McDowell, Nagy), 9. Suja (Spilar, Lenďák), 17. Dudáš (Kafka, Pretnar), 27. Šoltés (Haščák, Nagy), 50. Galamboš (Šoltés, Koch), 54. Netík (Kafka, Pretnar) - 29. Kulmala, 38. Loiseau (Magosi, Miskolczi), 40. Láda (Kulmala). Rozhodovali: Konc, Štefik - Gajan, Smrek, vylúčení: 1:6 na 2 min., navyše Dudáš (Koš.) 10 min. za pästný súboj, Rusk (Mišk) 10 min. za pästný súboj a 5 min. + DKZ za napadnutie, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 4238 divákov.



HC Košice: Habal – Lenďák, Dudáš, Pretnar, Koch, McDowell, Pulli, Čížek – Netík, Brophey, Kafka – Spilar, Suja, Nagy – Haščák, Galamboš, Šoltés – Hričina, Krajňák, Klíma - Žitný



DVTK Miškovec: Duschek – Slovák, Szirányi, Kiss, Crawford, Milam, Rusk, Milam, Vojtkó, Láda – Magosi, Galanisz, Miskolczi – Somogyi Kulmala, Pance – Loiseau, Vas, Harrison – Vincze, Hajós, Ritó

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 18. septembra (TASR) - Vyzeralo to na jednoznačnú záležitosť domácich. Tí však v spravili viacero defenzívnych chýb, ktoré súper trestal.Košičania chceli maďarskému tímu vrátiť prehru z prípravného obdobia a do súpera sa pustili od prvých minút. V úvodnej tretine mali herne navrch a svoju prevahu postupne prejavili aj gólmi. V 3. minúte Suja tečoval McDowellovu strelu a ten istý hráč pridal v 9. minúte aj druhý gól, keď presne namieril zo strednej vzdialenosti.Tréner hostí Hanlon reagoval oddychovým časom, ale ani ten jeho zverencov herne neprebral. Hralo sa prevažne na polovici Miškovca, ktorý v 17. minúte doplatil na oslabenie. Obranca Dudáš clonil brankárovi Duschekovi vo výhľade a tečoval Kafkovu strelu - 3:0.Domáci boli pri chuti a v 24. minúte mohli pridať štvrtý gól, Netík však nezištnú Bropheyho prihrávku nezúročil. Keď Šoltés v 27. minúte využil dvojnásobnú presilovku Košičanov a zvýšil na 4:0, vyzeralo to na jednoznačnú záležitosť domácich. Tí však v ďalšom priebehu druhej časti spravili viacero defenzívnych chýb, ktoré súper trestal.V 29. minúte Kulmala získal puk po nedorozumení domácich hráčov pred brankárom Habalom a upravil na 4:1. V 38. minúte Loiseau získal puk po ďalšej chybe domácich a blafákom si vychutnal Habala. Hráči Miškovca do konca druhej časti znížili na 4:3, keď si Ládovu strelu nešťastne stečoval Pretnar.Hostia vstúpili do tretej časti s odhodlaním vyrovnať, no obrana Košičanov pracovala spoľahlivejšie než v závere druhej tretiny. Dôležitý moment priniesla 50. minúta, keď Galamboš vyriešil únik troch proti jednému presnou strelou - 5:3.Rušno bolo aj o minútu neskôr, keď Rusk nešetrne trafil domáceho kapitána Nagya, ktorého následne pästným súbojom pomstil Dudáš. Košičania o svojom víťazstve definitívne rozhodli v presilovke v 54. minúte, keď bez prípravy presne namieril Netík - 6:3.Marcel Šimurda, tréner HC Košice:Glen Hanlon, tréner DVTK Miškovec: