Nové Zámky ostávajú bez prehry aj po zápase so Žilinou

MsHK DOXXbet Žilina – MHC Mikron Nové Zámky 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)



Góly: 31. Kučný (Rudolf Huna, Jenčík), 54. Surovka - 19. Nejezchleb (M. Novák, Rogoň), 53. H. Ručkay (Zbořil), 57. Fábry (M. Novák, Ordzovenský). Rozhodovali: T. Orolin, Snášel – Stanzel, Bogdaň, vylúčení: 6:7, navyše: Košarišťan 10 minút za nešportové správanie, Hatala (obaja Nové Zámky) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 311 divákov



Žilina: Horčička – Žilin, Jankovič, Bagin, Kučný, Matejka, Piegl, Mendrej – Balej, Húževka, Bárta – Rudolf Huna, Surovka, Jenčík – Hvila, J. Ručkay, Beránek - Sikela, Ondruš, Fedosejev - Hrazdíra



Nové Zámky: Košarišťan – Andersons, Kudla, Hain, Zaťko, Ordzovenský, M. Novák, König, Hatala – T. Pospíšil, R. Hruška, Štrauch – H. Ručkay, Zbořil, J. Jurík - Nejezchleb, Fábry, Rogoň - Bajtek, Videlka, Ondrušek



Žilina 18. septembra (TASR) - Nové Zámky naplno bodovali aj v Žiline.Aktívnejšie vstúpil do zápasu doposiaľ nezdolaný líder súťaže, ale Horčička, ktorý dostal v bránke vlkov dôveru, svoj tím podržal. Domáci odpovedali nebezpečne, keď kapitán Balej nepremenil v 4. a v 7. min nájazdy na Košarišťana. Domáci však hrali v 7. min prvú presilovku zápasu a počas nej Košarišťan podrazil jedného z domácich, a tí mali k dispozícii 77 sekúnd výhody o dvoch hráčov.Nedokázali ju využiť, aj keď Sikela bol k tomu v 9. min blízko. V úvode 13. min opečiatkoval König delovkou v presilovke žrď domácej bránky a Nové Zámky mali o chvíľu výhodu ďalšej presilovky, ale faulom o ňu rýchlo prišli. Vlci to však nevyužili, a tak prišiel trest, keď Nejezchleb poslal puk do pravého dolného rohu Horčičkovej bránky a Novozámčania šli do kabín s najtesnejším vedením.Do druhej časti vstúpili Novozámčania aktívnejšie aj vďaka presilovke, ale nedokázali ju využiť a hra sa postupne začala preklápať na stranu domácich. Dospelo to až do gólu, ktorý dal po polhodine zápasu presnou strelou od modrej obranca Kučný.O chvíľu neskôr nevyužil Balej ďalší nájazd od modrej a Žilina ďalšie dve presilovky, počas ktorých podržal hostí viackrát Košarišťan. Vlci boli až do záveru druhej časti aktívni, ale ďalší gól nepridali.Polovica poslednej tretiny bola vyrovnaná a hra mala spád, vyložené šance sa však nerodili a čakalo sa skôr na to, kto urobí chybu. V 51. min ju spravili domáci, keď fauloval Bárta a hostia šli do početnej výhody. O vyše minútu ho napodobnil Piegl a Novozámčania 49 sekúnd trvajúcu prevahu o dvoch korčuliarov využili v 53. min na gól Henricha Ručkaya.Žilinčania sa však nevzdali, Surovka v oslabení dobre forčekoval v útočnom pásme a dokázal po zisku puku aj prekonať Košarišťana a vyrovnať. Prišlo však ďalšie vylúčenie na domácej strane a v 57. min ho tečom Novákovej strely od modrej potrestal Fábry. Hostia síce ešte faulovali, vlci hrali presilovku, v závere aj power play, ale po tretí raz v zápase už vyrovnať nedokázali. Nové Zámky tak stále zostávajú bez straty bodu na čele súťaže.