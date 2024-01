Košice vyhrali štvrtýkrát v sérii, Spišská Nová Ves po druhý raz doma prehrala a Poprad znížil odstup na lídra na 7 bodov

Základným pilierom bol aj brankár Janus

V zápase rozhodlo sebavedomie

20.1.2024 (SITA.sk) - Po 37. kole hokejovej extraligy je na čele stále tím HK Spišská Nová Ves , ale z pôvodne 13-bodového náskoku pred Popradom zostalo už len 7 bodov.Zatiaľ čo Popradčania zabodovali naplno a zvíťazili v Bratislave 4:2, Spišiaci v domácom prostredí tesne prehrali s majstrom z Košíc 1.2 po nájazdoch.Kým Spišská Nová Ves zaváhala v domácom prostredí druhýkrát za sebou po predchádzajúcich 16 víťazstvách, Košice natiahli sériu výhier na štyri stretnutia.Jedným zo základných pilierov košického triumfu bol brankár Jaroslav Janus , keďže za jeho chrbát prekĺzol len jeden z 30 pukov, ktoré na neho smerovali. Bývalý reprezentant si pripísal úspešnosť zákrokov 96,67% a spišských strelcov s výnimkou jedného vychytal aj v nájazdoch.„Nájazdy sú lotéria, ale som rád,že sme ich zvládli, lebo predtým naposledy sme ich práve v Spišskej Novej Vsi prehrali. Na zápas sme sa dobre pripravili a dobre ho aj odohrali. Výborne sme zvládli oslabovky vrátane tej v predĺžení," skonštatoval Janus po zápase na Spiši.Jediný úspešný strelec v domácom drese bol Róbert Džugan , aj ten však skóroval so šťastím s pomocou brániaceho košického hráča. „Bol to play-off hokej o jednom góle. Škoda, že nám to viac nenapadalo a že sme neuspeli ani v predĺžení a nájazdoch. Nemyslím si, že naše výkony upadajú, iba sme nedali góly," zamyslel sa v tejto sezóne už 13-gólový Džugan.Domáce zaváhanie Spišskej využil regionálny sused z Popradu, ktorý po kvalitnom výkone vyhral na Slovane. „V prvých dvoch tretinách sme kontrolovali hru, boli sme lepší s pukom aj bez neho. V tretej tretine nás Slovan zatlačil, viac sa snažil, ale podržal nás skvelý brankár Vay," uviedol jeden z popradských strelcov gólov Peter Bjalončík na youtube Popradčanov. Slovanisti zostávajú 13 kôl pred koncom základnej časti na 9. mieste s 5-bodovou stratou na šiesty Zvolen.„O zápase rozhodlo sebavedomie. Poprad šance využil a keď sme si ich utvorili my, tak nám to tam nepadlo. Ak chceme uspieť proti Popradu, tak musíme šance premieňať. Snaha tam bola. Potrebujeme však viac pokoja na hokejkách," uviedol tréner Slovana Peter Oremus na klubovom webe.