Češka Nosková zdolala svetovú jednotku Swiatkovu, po zápase sa melbournská debutantka neubránila slzám

Súperka v boji do štvrťfinále

Bude hráčka najvyššej svetovej úrovne

20.1.2024 (SITA.sk) - Devätnásťročná česká tenistka Linda Nosková po prvý raz v kariére postúpila do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji. Nosková si v 3. kole na Australian Open v Melbourne senzačne poradila so svetovou jednotkou Poľkou Igou Swiatekovu za 2:20 h 3:6, 6:3, 6:4.Nosková pri svojom podaní premenila prvý mečbal, keď jej hviezdna súperka urobila vynútenú chybu z forhendu. Z 35 víťazných úderov Noskovej bolo až desať es.Po zápase sa melbournská debutantka neubránila slzám. Jej súperkou v boji o postup do štvrťfinále bude víťazka súboja Jelina Svitolinová (Ukr.-19) - Viktorija Golubicová (Švaj.).„Očakávala som úžasný zápas, ale nie s takým krásnym koncom. Som neuveriteľne šťastná a momentálne bez slov," povedala Nosková v prvej pozápasovej reakcii ešte na dvorci.„Jedného dňa to bude hráčka najvyššej svetovej úrovne. Už teraz disponuje veľmi silnými údermi a celkovo energickým prejavom na dvorci. Jej bekhend je fenomenálny, na dvorci pôsobí na svoj vek veľmi vyzreto," povedala na adresu Noskovej bývalá svetová šestka a teraz expertka Rádia BBC Chanda Rubinová.Maximom 50. hráčky rebríčka WTA Noskovej na turnajoch tzv. veľkej štvorky bolo až doteraz 2. kolo z US Open a Roland Garros z minulého roka.Na Australian Open zostali v hre z prvej desiatky nasadených hráčok vo dvojhre už len dvojka Bieloruska Arina Sobolenková , štvorka Američanka Coco Gauffová a deviatka Češka Barbora Krejčíková