 24hod.sk    Z domova

15. novembra 2025

Košice zareagovali na výsledky auditu a vyjadrenia NKÚ


Mesto Košice zareagovalo na výsledky auditu a vyjadrenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Úrad skonštatoval, že očakávané ...



Zdieľať
65a7b0184e0ff836796159 676x439 15.11.2025 (SITA.sk) - Mesto Košice zareagovalo na výsledky auditu a vyjadrenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Úrad skonštatoval, že očakávané zjednodušenie a zrýchlenie čerpania eurofondov prostredníctvom integrovaných územných investícií (IÚI) v Košickom samosprávnom kraji (KSK) ani v samotnej metropole východu zatiaľ nenastalo.

Neefektívne využitie


Audit NKÚ SR okrem iného poukázal na meškanie implementácie, nedostatočnú koordináciu a iba čiastočný strategický prínos schválených projektov v programovom období 2021 – 2027.

„Miera čerpania prostriedkov bola ku koncu prvého polroka 2025 iba mierne nad nulovou úrovňou. Zazmluvnenosť dosahovala približne 13 percent na úrovni kraja a 20 percent v metropole východného Slovenska,“ uviedli národní kontrolóri upozorňujúc, že daný stav ohrozuje efektívne využitie neopakovateľných zdrojov.

Taktiež môže viesť k ich neefektívnemu využitiu či neúmernému tlaku len na ich vyčerpanie. NKÚ upozornil, že projekty poväčšine nemali strategický charakter a absentoval u nich širší regionálny prínos a schválené projekty cielili skôr na odstraňovanie investičného, modernizačného dlhu samospráv, než na udržateľné a rozvojové investície, ktoré by mali širší dopad.

Čerpanie eurofondov


Z pohľadu NKÚ SR je jedným z dôvodov schvaľovania individuálnych a izolovaných projektov aj nesprávne pochopenie zámeru predmetného nástroja.

„Územie mestského rozvoja (UMR) Košice má spomedzi všetkých osemnástich UMR na Slovensku druhý najvyšší počet zazmluvnených projektov, tretí najvyšší počet schválených projektových zámerov a zároveň aj žiadostí o nenávratný finančný príspevok,“ uvádza v reakcii oddelenie strategického rozvoja Magistrátu mesta Košice. Doplnilo, že väčšina výziev bola vyhlásená v roku 2024, tá posledná bola v aktuálnom roku.

„V rámci toho ako bolo nastavené súčasné programové obdobie čerpania eurofondov a vyhlasovanie výziev, UMR Košice patrí vo všetkých hodnotených ukazovateľoch k najlepším na Slovensku,“ zdôraznili z oddelenia strategického rozvoja. Poukázali tiež na to, že až 16 z 18 UMR na Slovensku má ešte aj k sobotňajšiemu dňu, čiže temer päť mesiacov po dátume, ku ktorému sa vzťahuje predmetná analýza NKÚ, nulové čerpanie eurofondov.

„Chceli by sme zdôrazniť, že reálne môžeme žiadať o platbu z eurofondov až po ukončení kontroly verejného obstarávania. Mnohé z týchto kontrol trvajú aj niekoľko mesiacov, čo má vplyv aj na rýchlosť čerpania eurofondov,“ uzavreli.


Zdroj: SITA.sk - Košice zareagovali na výsledky auditu a vyjadrenia NKÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Audit Čerpanie eurofondov Samosprávy
