Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 15.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Leopold
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. novembra 2025

Minister práce Tomáš sa Naďovi neospravedlní. Vláda v demisii nemala právo darovať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu, tvrdí


Tagy: Exminister obrany minister práce pomoc Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt slovenský premiér Sobotné dialógy Stíhačky MiG-29

Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) sa exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (Demokrati) neospravedlní. Stojí si naďalej za tým, že vláda ...



Zdieľať
67b30149e3be3224230500 676x451 15.11.2025 (SITA.sk) - Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) sa exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (Demokrati) neospravedlní. Stojí si naďalej za tým, že vláda v demisii nemala právo darovať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu. Minister tak reagoval na zastavenie stíhania vo veci darovania lietadiel MiG-29 Ukrajine.

Ospravedlnenie


Ako uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy, ospravedlnenie nie je podľa neho na mieste ani zo strany vlády či premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Tomáš vysvetlil, že jedna vec je trestnoprávna rovina, ktorá sa bude ešte preverovať, keďže minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) avizoval, že podá sťažnosť. Druhá vec je však podľa neho ústavná rovina.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



„Ja trvám na tom, že vláda Eduarda Hegera (Demokrati) bola už vtedy v demisii. A vláda v demisii podľa ústavy nemôže rozhodovať o otázkach hospodárskej a zahraničnej politiky. A keď nás chce niekto presvedčiť, že darovanie Migov a systému S-300 nie je významnou otázkou hospodárskej zahraničnej politiky, tak to ma nikto nepresvedčí,“ vyhlásil Tomáš.

Vyšetrovací proces


Do vyšetrovacieho procesu by podľa neho mali vstúpiť aj ústavní právnici a vyjadriť sa k tejto otázke. „Platí, že jedna vec je trestnoprávna rovina, druhá ústavnoprávna. Ale trvám na svojom postoji,“ zdôraznil Tomáš.

Poslanec Jozef Hajko (KDH) v Sobotných dialógoch povedal, že keď raz vyšetrovateľ niečo povedal, tak to treba rešpektovať. „Počkám, ako sa vyjadrí aj prokuratúra. Ale chcem, aby sa v tomto štáte dôverovalo inštitúciám a sústavne sa nespochybňovali. Ak pôjdeme takýmto spôsobom ďalej, tak sa nám ten štát rozsype,“ uzavrel Hajko.


Zdroj: SITA.sk - Minister práce Tomáš sa Naďovi neospravedlní. Vláda v demisii nemala právo darovať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Exminister obrany minister práce pomoc Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt slovenský premiér Sobotné dialógy Stíhačky MiG-29
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Európska únia začala pracovať na 20. balíku sankcií proti Rusku
<< predchádzajúci článok
Košice zareagovali na výsledky auditu a vyjadrenia NKÚ

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 