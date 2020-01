Košice zdolali doma Nitru až po nájazdoch, Slovan si v Tipsport lige poradil s Trenčínom

"Barani" bod za lídrom

Dvojgólový Čacho mladší

Bodka do prázdnej brány



Tipsport liga 2019/2020



základná časť - 38. kolo - pondelok:



HC Košice - HK Nitra 3:2 po sam. nájazdoch (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 9. Klhůfek (Květoň, Koch), 57. B. Rapáč (Repe), rozhodujúci nájazd Skokan - 43. Kerbashian (M. Versteeg, Yellow Horn), 47. A. Kollár ml. (Pupák, M. Versteeg)



HC '05 iClinic Banská Bystrica - HKM Zvolen 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Góly: 16. Mlynarovič (Bartánus, Cardwell), 38. Hrnka (Lamper, Biro), 45. Southorn (Hohmann), 48. Hohmann (Southorn, Gabor) - 6. B. Mráz (McPherson, Drgoň), 10. McPherson (Halama, Špirko)



HC 07 WPC Koliba Detva - DVTK Jegesmedvék Miškovec 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Góly: 11. Ľupták (Andersons), 23. Gašpar, 33. Martin Chovan (Gašpar), 49. V. Čacho ml. (Šišovský), 59. V. Čacho ml. (P. Zuzin, Šišovský) - 2. D. Rodman (Beach, Ross), 19. D. Rodman (Ross, Beauviller), 38. J. Vas (Galanisz)



HK Poprad - HC Mikron Nové Zámky 3:2 po predĺžení (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Góly: 11. P. Svitana (Takáč, Zagrapan), 28. S. Takáč (P. Svitana, Zagrapan), 62. Vandas (P. Svitana) - 30. Bajtek (Stupka), 53. Jaša (Rogoň, R. Hruška)



HK Dukla Ingema Michalovce - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Góly: 14. Spilar (Lalancette, Korhonen), 17. Safaralejev (Mašlonka, Dalhuisen), 38. Korhonen (Spilar, Lalancette), 58. Hvila (Linet, Vorobiev) - 5. Kuráli (Róbert Huna, Kramár), 56. Surový (Petran, Rudolf Huna)



HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Góly: 2. Carson (Basaraba, St. Pierre), 16. R. Bondra (Šedivý, St. Pierre), 33. Matoušek (Abdul, Meszároš), 60. Puliš (St. Pierre, Štajnoch) - 41. Mikyska (Alderson)



6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti HC Košice využili výhodu domáceho prostredia v pondelňajšom zápase 38. kola slovenskej najvyššej súťaže Tipsport ligy, keď zdolali hráčov HK Nitra 3:2 po samostatných nájazdoch. Východniari nenašli premožiteľa ani v desiatom vystúpení v sérii pred vlastnými fanúšikmi."Oceliari" otvorili skóre stretnutia už v 9. minúte po presnom zásahu Pavla Klhůfka, ale potom dlho hľadali recept na hosťujúceho gólmana Juraja Šimbocha. Nitrania využili slabšiu efektivitu súpera v tretej tretine, keď skórovali Kale Kerbashian a Andrej Kollár mladší.Prehru Košíc v riadnom hracom čase odvrátil tri minúty pred treťou sirénou Branislav Rapáč a dva body pre domácich zabezpečil v samostatných nájazdoch Dávid Skokan.Drobné zaváhanie košických hokejistov využili hráči úradujúceho majstra, ktorí strácajú na lídra tabuľky už len jediný bod. Banskobystričania doma triumfovali v regionálnom derby nad Zvolenom 4:2, hoci úvod stretnutia im vôbec nevyšiel.Hostia viedli pod Urpínom po desiatich minútach 2:0 po góloch Bruna Mráza s Allanom McPhersonom. "Barani" však trpezlivo čakali na šance a trestali najmä v presilovkách.V prvej tretine znížil Samuel Mlynarovič, v druhom dejstve vyrovnal Tomáš Hrnka a v záverečnej tretine sa presadili aj Jordon Southorn s Casonom Hohmannom.Útočník Patrik Svitana bol ústrednou postavou zápasu, v ktorom jeho Poprad zvíťazili nad Novými Zámkami 3:2 po predĺžení. Domáci líder strelil jeden gól a na ďalšie dva prihral.Na vlastnom ľade sa radovali aj hráči Detvy, ktorí si poradili s maďarským Miškovcom 5:3. V ich drese zažiaril dvoma gólmi Viliam Čacho mladší.Trojkráľovým víťazstvom potešili svojich priaznivcov aj hokejisti Michaloviec. Liptáci síce na Zemplíne rýchlo viedli po góle obrancu Mária Kuraliho, ale "líšky" otočili skóre ešte v úvodnej tretine zásahmi Gabriela Spilara s Igorom Safaralejevom.Na rozdiel dvoch gólov zvýšil v druhej tretine Ville Korhonen, potom stretnutie zdramatizoval Maroš Surový, ale víťazstvo Michaloviec poistil Lukáš Hvila.Pondelňajšiu dominanciu domácich mužstiev potvrdili v záverečnom zápase 38. kola hokejisti Slovana Bratislava. V konfrontácii tretieho so štvrtým zdolali hráčov Dukly Trenčín 4:1."Belasí" položili základ úspechu v úvodných dvoch tretinách, v ktorých skórovali Brett Carson, Radovan Bondra a Tomáš Matoušek.Hostia v záverečnom dejstve znížili vďaka presilovkému gólu Josefa Mikysku, no definitívnu bodku za stretnutím dal až strelou do prázdnej bránky Radovan Puliš.