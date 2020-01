Svetový šampionát hokejistov do 20 rokov si naživo pozrelo vyše 170 tisíc divákov

Zaplnené tribúny

Na Kanadu nemajú

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Zápasy tohtoročných majstrovstiev sveta juniorov v ľadovom hokeji v Česku sledovalo na tribúnach 173 490 divákov. Na štadiónoch v Ostrave a Třinci videlo jeden duel priemerne 5 596 návštevníkov.V historickom rebríčku návštevnosti svetových šampionátov tejto vekovej kategórie, ktoré sa konali na európskej pôde, sa turnaj v Česku zaradil na druhú priečku. Rekordný zápis zatiaľ držia Fíni z roku 2016 (215 266 divákov)."Návštevnosť prekonala všetky predchádzajúce juniorské šampionáty, ktoré sa uskutočnili v Česku alebo Československu. Predstavitelia Medzinárodnej hokejovej federácie, rovnako ako účastníci turnaja, boli nadšení atmosférou, ktorá ho sprevádzala. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave podujatia podieľali, obom usporiadateľským mestám aj arénam, a najmä skvelým fanúšikom," uviedol prezident Českého zväzu ľadového hokeja (ČSLH) Tomáš Král, cituje ho portál Hokej.cz.Veľký podiel na vysokej návštevnosti turnaja mali zápasy českej reprezentácie. Na domáci výber bolo vo všetkých piatich dueloch zvedavých 8693 divákov, čo znamená, že Ostravar aréna bola vypredaná.Rovnako do posledného miesta boli zaplnené aj tribúny v ďalších deviatich stretnutiach. Organizátori preto mohli hlásiť vypredané až v 14 z celkového počtu 31 zápasov.Turnaje majstrovstiev sveta juniorov konané v Európe však stále nedosahujú návštevnosť tých, ktoré hostia kanadské mestá.V roku 2012 sledovalo svetový šampionát v Edmontone a Calgary dovedna 455 342 divákov a iba o dve tisícky návštevníkov menej prišli do hľadiska v Ottawe v roku 2009.Podobne veľký záujem môžeme očakávať aj počas nadchádzajúcej edície MS. Turnaj sa uskutoční od 26. decembra do 5. januára v kanadských mestách Edmonton a Red Deer.