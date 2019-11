Košice zmenou systému na verejné obstarávanie ušetrili, tvrdí mesto

Košice. Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 19. novembra (TASR) – Viac ako 173.000 eur ušetrilo mesto Košice na štyroch verejných obstarávaniach, ktoré vyhodnotili v uplynulých dňoch. Tvrdí to na svojej webovej stránke s tým, že k úspore došlo prostredníctvom elektronického kontraktačného systému Josephine. Výsledná úspora sa pohybuje od 18 do 37 percent z predpokladanej hodnoty zákazky. Ide o dodávky stavebných prác, počítačov a gastrozariadení do školských jedální.Rekonštrukcia mosta cez Čermeľský potok a cesty bude stáť necelých 240.000 eur, čo je o 37 percent menej než predpokladaná hodnota zákazky. Mesto akceptovalo víťaznú ponuku za 85.152 eur cez uvedený systém na stavebné úpravy združeného chodníka pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková a Golianova na sídlisku nad Jazerom, čím ušetrilo takmer 21 percent. Výrazné finančné úspory podľa magistrátu nastanú aj pri dodávkach gastrozariadení pre školské jedálne v materských školách. Kým ich v minulosti objednávali jednotlivo, tentoraz urobili verejné obstarávanie pre štyri materské školy naraz. Mesto uvádza, že na tomto obstarávaní ušetrilo 25 percent v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky, ktorá bola určená na 40.000 eur. Na dodávke 25 počítačov na administratívnu činnosť v školských jedálňach pri materských školách v Košiciach ide takmer o 18-percentnú úsporu.Podľa slov primátora Jaroslava Polačeka mesto okrem výrazného zníženia cien zvýšilo transparentnosť či prehľadnosť pri verejných obstarávaniach. Tvrdí, že predtým sa napríklad pri obstarávaniach do 50.000 eur oslovovali len tri firmy. Odkedy došlo k zmenám v systéme verejného obstarávania, vzrástol aj počet uchádzačov.povedal.Mesto Košice v súčasnosti očakáva, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ešte do Vianoc rozhodne o námietkach neúspešných uchádzačov voči výsledku tendra na opravy ciest a chodníkov za 8,6 milióna eur.dodáva magistrát.