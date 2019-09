Košice zverejnili nominantov na riaditeľov štyroch mestských podnikov

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 17. septembra (TASR) – Novým riaditeľom Bytového podniku mesta Košice by mohol byť Peter Vrábel, šéfom Dopravného podniku mesta Košice Tomáš Kizek, na čele Tepelného hospodárstva Košice by mohol zostať Jaroslav Tkáč a do K13 - Košické kultúrne centrá mieri Tomáš Petraško.Mená najlepších kandidátov výberových konaní v utorok zverejnilo mesto Košice. Ak týchto nominantov vo štvrtok odobrí mestské zastupiteľstva, funkcií by sa mohli ujať v októbri. O uvedené posty prejavilo záujem dokopy 68 ľudí. Vybraní z nich absolvovali neverejné aj verejné vypočutia.Vrábel je aktuálne vedúci úseku správy a údržby v Študentských domovoch a jedálňach Technickej univerzity v Košiciach a Kizek z Ratnoviec v okrese Piešťany je konateľom spoločnosti Technik Slovakia.Nominantom na riaditeľa Tepelného hospodárstva Košice je súčasný poverený riaditeľ tohto mestského podniku Jaroslav Tkáč, ktorý v ňom na rôznych pozíciách pracuje viac ako 26 rokov. Vo výberovom konaní na post riaditeľa K13 - Košické kultúrne centrá zvíťazil košický advokát a konateľ reklamnej agentúry Tomáš Petraško.povedal primátor Jaroslav Polaček s tým, že klásť uchádzačom otázky bolo možné aj cez aplikáciu.dodal. Na príprave výberových konaní podľa neho pracovalo dokopy viac ako 40 ľudí.V pondelok sa zároveň uzavrelo 2. kolo výberových konaní na riadiace posty v správe mestskej zelene, v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, Knižnici pre mládež mesta Košice a mestských lesoch, do ktorých sa prihlásilo spolu 34 uchádzačov. Výberové konania v týchto mestských podnikoch sa uskutočnia od 24. do 29. októbra.