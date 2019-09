Opoziční poslanci navrhujú zmeny pri zvýšení rodičovského príspevku

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 17. septembra (TASR) – Opoziční poslanci navrhujú zmeny pri návrhu zákona, ktorý rieši zvýšenie rodičovského príspevku. Hovoria o tom, že novela zákona rozdelí ľudí na dve skupiny. Zároveň si myslia, že do sociálnych dávok princíp zásluhovosti nepatrí.Návrh zákona hovorí, že rodičovský príspevok by mal od budúceho roka vzrásť. Na vyššiu dávku by mali mať nárok tí rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali. Im by mal rodičovský príspevok vzrásť na 370 eur, ostatným rodičom, ktorí pracovali len krátkodobo alebo dočasne a nepoberali materské, by mal stúpnuť na 270 eur.Poslanec hnutia OĽaNO Eduard Heger podal k novele pozmeňujúci návrh. Tvrdí, že skupina ľudí, ktorí budú dostávať rodičovský príspevok 370 eur, by sa mala maximálne rozšíriť." skonštatoval Heger.Zmeny v novele navrhuje aj nezaradený poslanec Jozef Mihál. Chce dosiahnuť, aby rodičovský príspevok vo vyššej sume patril aj rodičovi, ktorý stratil zamestnanie počas starostlivosti o prvé dieťa, pri druhom dieťati preto materské nepoberal, ale poberal ho pri prvom, teda staršom dieťati.Poslankyňa Natália Blahová (SaS) zasa v pozmeňujúcom návrhu tvrdí, že výška rodičovského príspevku by sa mala zjednotiť na úroveň 320 eur. Ide o priemer pôvodne navrhovaných 270 eur a 370 eur. Blahová návrh odôvodnila snahou nediskriminovať poberateľov tohto príspevku podľa toho, či sa im pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o dieťa materské.Pozmeňujúci návrh podala aj poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková. Navrhuje rozšíriť pôsobnosť novely zákona aj o študentov dennej formy štúdia na vysokej škole, ktorí majú dieťa a starajú sa oň.Poslanec koaličného Smeru-SD Marián Kéry oponoval, že návrh zamýšľa motivovať ľudí, aby pracovali. A to najmä v čase, keď nezamestnanosť na Slovensku". "podotkol Kéry.