Košice zvíťazili v derby v Poprade

Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš zdolali v nedeľnom zápase 36. kola Tipos extraligy HC‘05 Banská Bystrica tesne 3:2 a zaznamenali druhý triumf za sebou. O víťazstve domácich rozhodol gól Andreasa Štraucha 38 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Liptáci majú na konte 18 bodov a figurujú na poslednom mieste tabuľky.



Hráči Slovana Bratislava zvíťazili doma nad Duklou Trenčín 4:3 a ukončili tak šesťzápasovú víťaznú sériu svojho súpera. Nitra zdolala v susedskom derby Nové Zámky (2:1), pre ktoré to bola už siedma prehra v sérii. Detva si odniesla tri body z ľadu DVTK Miškovec po triumfe 7:3. Duel medzi HK Dukla Ingema Michalovce a HKM Zvolen rozlúsklo až predĺženie, v ktorom rozhodol Dávid Šoltés o triumfe domácich 3:2.



V derby uspeli Košice v Poprade 4:3, domáci dali všetky góly v presilovkách, no Košičania boli efektívnejší v rovnovážnom stave.



Košice, ktoré prehrali z posledných siedmych zápasov až päť, sa vo východoslovenskom derby na ľade Popradu prezentovali vysokou efektivitou. Najprv sa v 9. minúte presadil hneď v prvej presilovke hostí tečom z predbránkového priestoru Lapšanský. V 14. minúte to už bolo 0:2. "Oceliari" udreli aj v presilovej hre s poradovým číslom 2. Autorom presného zápasu bol nikým nepokrytý Martin Réway.



Domáci sa do zápasu vrátili na začiatku druhej tretiny. Vylúčenie Poiriera potrestal už po 8 sekundách strelou z prvej Marcel Haščák. Najlepší strelec ligy zaznamenal svoj 30-ty gól v sezóne. Odpoveď hostí na seba nenechala dlho čakať. V 24. minúte poľahky usmernil Michalčinovu strieľanú prihrávku do siete Poirier - 1:3. "Kamzíci" sa nevzdávali. V presilovej hre sa pohotovou dorážkou Haščákovej strely prezentoval Dávid Skokan. Do dvojgólového vedenia hostí vrátil v 30. minúte Belluš, ku ktorému sa po buly dostal puk do ideálnej palebnej pozície. Naháňačka pokračovala ďalej. Počas presilovej hry v 36. minúte opäť presne namieril Skokan - 3:4. V tretej tretine si Košice dávali pozor na zadné dvierka a domácich do vyložených šancí nepúšťali. Tréner "oceliarov" na narastajúci tlak Popradu reagoval oddychovým časom. V závere domáci skúsili hru bez brankára a sedem sekúnd pred záverečným klaksónom i oddychový čas, ale domácu prehru neodvrátili.



Peter Mikula, tréner Popradu: "Zápas sme mali vyhrať, ale nepodarilo sa nám to. Košice položili dobrý základ v prvej tretine. My sme stále výsledok iba dobiehali. Niektoré inkasované góly boli, poviem to takto, z ľahšieho repertoára."



Jan Šťastný, tréner Košíc: "My sme sa nenachádzali v ľahkej situácii, hlavne čo sa týka psychiky. Zápas sme strácali v druhej tretine, keď sme dostali tri góly. Do Popradu sme prišli dobre brániť a vyrážať do brejkov. V situácii 5 na 5 sme situácie zvládali. V presilovkách sú domáci exkluzívni. Dúfam, že sa opäť odrazíme k víťazným zápasom. Sme radi, že sme vyhrali. Po psychickej stránke to pre nás vôbec nebolo jednoduché."

36. kolo - sumáre:





MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC‘05 Banská Bystrica 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)



Góly: 28. Rudolf Huna (Lištiak, Mezovský), 32. Štrauch (Rudolf Huna), 60. Štrauch (Rudolf Huna) - 43. D'Aoust (Cardwell, Lamper), 57. Výhonský (Kabáč). Rozhodovali: Štefik, Fridrich – Vyšný, Synek, vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Kaarlehto – Mezovský, Nemec, Valtola, Petran, Robertson, Jesus, Droppa, Pavúk – Štrauch, Lištiak, Rudolf Huna – Hamráček, Oško, Michalík – Tullio, McShane, Portokalis – Surový, Uhrík, Vybiral



HC‘05 Banská Bystrica: Belányi – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Ganz, Mlynarovič – J. Sukeľ, Ihnačák, Faško-Rudáš – Vašaš, Sloboda, D'Aoust – Kriška, Dvorský, Lamper – Kabáč, Tamáši, Výhonský







DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC 07 Detva 3:7 (1:3, 1:3, 1:1)



Góly: 5. Szirányi (Anderson), 30. Anderson (Vas, Szirányi), 54. Csányi (Anderson) - 6. Downing (Sýkora), 8. Ščurko (V. Fekiač), 18. Cox (Čacho), 21. King (Rymsha, Čacho), 22. Klíma (Downing, Sýkora), 28. Valent (Jendroľ, Sýkora), 57. Charbonneau (King, Cox). Rozhodovali: Korba, T. Orolin - Stanzel, Šoltés, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Downing (Det.) 10 min. OT za nešportové správanie sa, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0. Zmeny: 21. B. Kiss namiesto Adorjána (Mišk.)



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Adorján (21. B. Kiss) - Hadobas, Wehrs, Kiss, Láda, Szirányi, Vojtkó - Anderson, Vas, Miskolczi - Rokaly, Osterberg, Csányi - Magosi, Galanisz, Lövei - Galajda, Ritó, Revesz



HC 07 Detva: Petrík - King, Rymsha, Gachulinec, Jendroľ, V. Fekiač, Bača, Turan, Lalík - Charbonneau, Čacho, Cox - Downing, Valent, Sýkora - Ščurko, V. Fekiač, Ľupták - Askarov, Klíma, Žilka







HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)



Góly: 10. Meszároš (Zigo, Harris), 21. Štajnoch (Zigo, Urbánek), 33. Kytnár (O'Donnell, Sersen), 57. Harris (Zigo, Urbánek) - 14. Ackered (Lemcke, Hecl), 46. Ackered, 46. Sádecký (Lemcke, E. Švec). Rozhodovali: Hronský, Stano - D. Konc ml., J. Konc ml., vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše: Harris 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC Slovan Bratislava: Parks – Brodzinski, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Ališauskas, Maier, Bačik – O'Donnell, Kytnár, Šišovský – Urbánek, Harris, Zigo - Matoušek, Bortňák, Kundrik - Ranford, Jendek, Uram - Jasenec



HK Dukla Trenčín: Karjalainen – Lemcke, Ackered, E. Švec, Starosta, Urban, Rajnoha, Pobežal – Chromiak, Paukovček, Hecl – Kettunen, Rehuš, Okuliar – Berisha, Reddick, Valach – Sádecký, J. Švec, Sojčík – Krajč







HK Dukla Ingema Michalovce - HKM Zvolen 3:2 po predĺžení (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0)



Góly: 3. Korhonen (Lalancette, Erkinjuntti), 19. Regenda (Bartánus, Mudrák), 63. Šoltés - 37. Bondra (Kubka), 42. Kubka. Rozhodovali: Kalina, Snášel ml. - Hercog, Šefčík, vylúčení: 6:6 na 2 min., navyše Nuutinen (Zvol.) 10 min. OT za nešp. správanie sa, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek – Mudrák, Mihálik, McCormack, Kolusz, Louis, Ťavoda, Zekucia – Erkinjuntti, Lalancette, Korhonen – Takáč, Suja, Šoltés – Regenda, Hickmott, Bartánus – Török, Galamboš, Mašlonka - Chalupa



HKM Zvolen: Rahm – Zuzin, Kotvan, Meliško, Kubka, Hraško, Hatala, Ďuriš, Gubančok – Kelemen, Mikúš, Bondra – Puliš, Viedenský, Nuutinen – Stupka, Halama, McPherson – Kolenič, Tibenský, Marcinek







HC Mikron Nové Zámky - HK Nitra 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)



Góly: 17. Jurík (Västilä, Seppänen) – 4. Tvrdoň (Finlay), 54. Mezei (Žitný). Rozhodovali: Baluška, Lokšik – Jurčiak, Durmis, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC Mikron Nové Zámky: Kiviaho – Västilä, Clarke, Fereta, Roman, Holenda, Mikuš, Šeliga – Jurík, Seppänen, Števuliak – Bajtek, Doggett, Majdan – Okoličány, Ondrušek, Zahradník – Tóth, Andrisík, Petrík



HK Nitra: Cowley – Mezei, Vitaloš, Švarný, Nemec, Ege, Bodák, Hřebíček, Pupák – Tvrdoň, Slovák, Finlay – Kollár, Dauda, Žitný – Fominych, Foget, Molnár – Minárik, Šiška, Múčka







HK Poprad - HC Košice 3:4 (0:2, 3:2, 0:0)



Góly: 22. Haščák (Svitana, Drgoň), 26. Skokan (Haščák, Livingston), 36. Skokan (Livingston, Drgoň) - 9. Lapšanský (Poirier, Pavlin), 14. Réway (Klhůfek, Chovan), 24. Poirier (Michalčin, Růžička), 30. Belluš (Klhůfek, Poirier). Rozhodovali: Tvrdoň, Novák – Crman, Frimmel, vylúčení: 2:6, presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Poprad: Vošvrda – Drgoň, Hudec, Kramár, Ulrych, Seigo, Dalhuisen, Česánek – Svitana, Skokan, Haščák – Mešár, Zagrapan, Livingston – Vandas, Preisinger, Handlovský – Hajnik, Bjalončík, Matúš Paločko – Jevoš



Košice: Riečický – Pavlin, Deyl, Michalčin, Růžička, Slovák, Cibák, Novota – Réway, Chovan, Lapšanský – Belluš, Poirier, Klhůfek – Milý, Eliaš, Jokeľ – Jenyš, Havrila, Frič – Krasničan

tabuľka:



1. Zvolen 36 19 6 6 5 124:91 75



2. Poprad 36 19 6 3 8 133:93 72



3. Slovan 35 19 5 2 9 111:81 69



4. Michalovce 36 17 5 4 10 110:89 65



5. Detva 36 17 4 5 10 111:99 64



6. Nitra 35 17 3 7 8 120:112 64



7. Trenčín 36 16 4 3 13 129:95 59



8. Košice 36 12 6 3 15 101:93 51



9. Nové Zámky 35 8 4 4 19 86:102 36



10. B.Bystrica 35 7 5 3 20 86:127 34



11. Miškovec 36 8 1 6 21 82:129 32



12. L.Mikuláš 36 6 0 3 27 84:166 18