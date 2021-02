Draisaitl v NHL napodobnil Gretzkého, Sekera skončil na COVID listine (video)

McDavid vedie kanadské bodovanie

Carolina si opäť poradila s Dallasom

1.2.2021 (Webnoviny.sk) - Kanadská hokejová prestrelka medzi Edmontonom Ottawou sa skončila 8:5 a vysoký počet gólov na strane Oilers bol už tradične aj dielom najmä dvojice Conor McDavid - Leon Draisaitl Kapitán Oilers si pripísal gól a štyri asistencie, nemecký líder produktivity z uplynulej sezóny NHL mal až šesť asistencií. K osobnému rekordu pridal aj historický zápis. Takýto kúsok v tíme Edmontonu predtým naposledy predviedol legendárny Wayne Gretzky 9. apríla 1987.Čerstvý šesťdesiatnik mal v kariére dovedna trikrát zápas až so siedmimi asistenciami, všetky v drese "olejárov". Ďalšími dvoma hráčmi s minimálne šiestimi asistenciami v jednom zápase boli ďalšie slávne mená z 80. rokov 20. storočia Paul Coffey a Mark Messier."Trochu sme sa natrápili, ale na konci dňa sa počítajú dva body a tie majú pre nás veľkú cenu. Moje asistencie nie sú niečo, čomu treba venovať prílišnú pozornosť. Ani som nevedel, že ich bolo až toľko," komentoval Leon Draisaitl.Dvadsaťpäťročný rodák z Kolína nad Rýnom má z 11 zápasov na konte 21 bodov za 6 gólov a 15 asistencií. Ešte lepšie je na tom jeho "parťák" z elitného útoku Oilers McDavid, ktorý vedie kanadské bodovanie NHL s 22 bodmi za 8 gólov a 14 asistencií. Draisaitl je druhý."Bol to tretí zápas NHL, v ktorom Draisaitl a McDavid predviedli každý minimálne po 5 bodov. Druhého marca 2020 sa pri triumfe nad Nashvillom Draisaitl blysol štyrmi gólmi a asistenciou McDavid pridal gól a štyri asistencie. Ešte predtým 14. novembra 2019 proti Coloradu (6:2) mal McDavid tri góly a tri asistencie a Draisaitl pridal päť asistencií," napísal oficiálny portál NHL.Ottawa kráča od prehry k prehre, táto bola ôsma v neprerušenej sérii a Senators s 3 bodmi okupujú dno tzv. Kanadskej divízie NHL. "Veľkí chlapci z Edmontonu nás dnes rozobrali na súčiastky. Štyrikrát sme inkasovali v oslabení, všetci sme videli, čo sa to porobilo," glosoval tréner Ottawy D. J. Smith."Sme veľmi krehká skupina, nikto sa proti nám necíti ohrozený. Máme veľa mladých hráčov, ktorí sa ešte len učia, a potom zasa pár veteránov. Tí si len hľadajú možnosti, ako ešte pomôcť tímu," povedal útočník Senators Derek Stepan. Carolina si aj druhýkrát počas necelých 24 hodín poradila s Dallasom , tentoraz 4:3 po nájazdoch. Hurricanes si zapísali štvrté víťazstvo za sebou a v Centrálnej divízii poskočili na tretie miesto práve pred Stars.V drese Dallasu prvýkrát v sezóne chýbal Slovák Andrej Sekera . Skúseného 34-ročného obrancu zaradili na tzv. COVID-listinu a bude istý čas absentovať na ľade. Znamená to, že buď sa nakazil koronavírusom alebo bol v kontakte s nakazenou osobou. Sekera dosiaľ odohral 5 zápasov bez kanadského bodu, ale s 12 zablokovanými strelami.