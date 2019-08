Košiciam hrozí strata ženskej extraligy, problém je hala

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Košice 5. augusta (TASR) - Basketbalistky Young Angels Košice sa síce pripravujú na novú sezónu, no zatiaľ nevedia, v ktorej hale budú hrať domáce zápasy. Ročník 2018/2019 strávili rovnako ako predošlé v Angels aréne, tú však už spravuje Bytový podnik mesta Košice. Miestny klub tak nemá veľa možností, podľa generálneho manažéra Daniela Jendrichovského je reálna aj neúčasť v extralige.načrtol Jendrichovský ďalší možný dôsledok nepríjemného scenára.Šéf košického klubu priznal kontakt s vedením mesta, čas však ide proti nemu.upozornil Jendrichovský.V prípade, že by jeho klub nemal k dispozícii Angels arénu, reálne sa neukazujú ani iné možnosti v meste. Telocvičňa na Palackého ulici by vyžadovala viaceré úpravy vrátane palubovky, na Bernolákovej by sa zase muselo hrať bez divákov, čo by v prípade extaligového tímu nemalo význam.Košický klub by mal aj v sezóne 2019/2020 pôsobiť aj vo Východoeurópskej basketbalovej lige (EEWBL), na jeseň by mal organizovať jeden z jej turnajov.prezradil Jendrichovský, podľa ktorého je situácia vážna.zdôraznil Jendrichovský.