Odbory spustili v Arrive Nitra hlasovanie o vyhlásení ostrého štrajku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 5. augusta (TASR) – Základná organizácia (ZO) Odborového zväzu (OZ) KOVO Arriva Nitra začiatkom augusta spustila hlasovanie o vyhlásení štrajku. Podľa predsedu výboru ZO OZ KOVO Arriva Nitra Michala Ďuriša budú výsledky hlasovania zamestnancov známe v druhej polovici augusta a na základe nich odbory rozhodnú o vyhlásení ostrého štrajku.uviedol Ďuriš.Vodiči autobusov spoločnosti Arriva Nitra vstúpili do štrajkovej pohotovosti 17. júla. Dôvodom štrajkovej pohotovosti je skutočnosť, že sa odbory nedohodli so zamestnávateľom na raste tarifných miezd pre vodičov autobusov. Kolektívne vyjednávanie odborov so zamestnávateľom sa začalo v januári tohto roka. Štyri kolá absolvovali vo vlastnej réžii, so zamestnávateľom sa nepodarilo nájsť dohodu. Preto do vyjednávania vstúpila sprostredkovateľka, o ktorú odbory požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Odborári na začiatku kolektívneho vyjednávania požadovali zvýšenie hodinovej tarify zo súčasnej tarifnej mzdy 3,80 eura na 5,30 eura, postupne počas rokovaní svoju požiadavku znížili na 4,20 eura. Sprostredkovateľka navrhla tarifnú mzdu 4,05 eura, ani túto požiadavku však zamestnávateľ neakceptoval a trval na 2,5-percentnom zvýšení tarifnej mzdy z 3,80 eura na 3,895 eura na hodinu.uviedla Monika Benedeková, podpredsedníčka Rady OZ KOVO.V akciovej spoločnosti Arriva Nitra pracuje v súčasnosti 460 zamestnancov, z toho 390 vodičov v Nitre, Topoľčanoch a Zlatých Moravciach. Priemerná mesačná mzda predstavuje 1201 eur, v nej je však zarátaných aj zhruba 30 hodín nadčasov a 30 hodín prestojov. Podľa riaditeľky pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petry Helecz firma v minulom roku zvýšila mzdy vodičom v priemere o 10 % a v zvyšovaní plánuje pokračovať aj v tomto roku.