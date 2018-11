Košická detská železnička chce kúpiť dva nové vozne

Košická detská historická železnica. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 19. novembra (TASR) – Košická detská železnička sa rozrastie o dva nové kryté vozne, ktoré posilnia jej prevádzku a možno ju aj predĺžia do zimných mesiacov. V prípade dostatku financií je v pláne aj spustenie unikátnej prevádzky úzkorozchodných drezín na ľudský pohon. Informovala o tom v pondelok Zuzana Lehotská zo združenia Detská železnica Košice.Na zakúpenie dvoch vozňov spustilo občianske združenie verejnú zbierku. Prispieť môžu záujemcovia od pondelka do pokladničiek, ktoré budú do konca novembra nosiť mladí železničiari z Košickej detskej historickej železnice v nákupných centrách a na autobusovej a železničnej stanici mesta.Dva kryté vagóniky pochádzajú z francúzskej časti Švajčiarska, z kantónu Vaud, kde spoľahlivo premávali na horskej trati Aigle – Champéry. Riadiace vozne typu Baumgartner & Co, typu 911 s označením Bt 132 a Bt 134 majú hmotnosť 17 ton, šírku 2,5 metra a dĺžku 17,3 metra. Po úprave sa trochu skrátia, čím vznikne letný predstavok pre turistov a vagón nadobudne ešte historickejší tvar.uviedol predseda združenia Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský.Okrem pokladničiek môžu ľudia prispieť aj zaslaním darcovskej SMS v hodnote dve eurá na číslo 877 s textom: DMS (medzera) Katka alebo priamo na zbierkový účet SK46 1100 0000 0029 2787 4060.Okrem nových vozňov by združenie v budúcom roku chcelo začať s výstavbou prvej slovenskej prevádzky drezín na ekologický - ľudský pohon.objasnil zámer Lehotský, riaditeľ detskej železnice.Na Slovensku pôjde o prvú prevádzku úzkorozchodných drezín na ľudský pohon. Verejnosti chce združenie priblížiť aj tento rozmer koľajovej dopravy a zachovať tento druh vozidiel aj pre budúce generácie. Hlasovanie o podpore projektov sa uskutoční od 26. novembra do 9. decembra na www.komunitnegranty.sk.