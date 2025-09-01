|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. septembra 2025
Košická futbalová aréna má ako jediná na Slovensku vlastné tréningové centrum vo svojom areáli
Tagy: Košická Futbalová Aréna
Košická futbalová aréna (KFA) má nové športové zázemie, ako jediná na Slovensku disponuje vlastným tréningovým centrom vo svojom areáli. Ako informovalo mesto Košice, výstavba tréningových ihrísk začala vo ...
Zdieľať
1.9.2025 (SITA.sk) - Košická futbalová aréna (KFA) má nové športové zázemie, ako jediná na Slovensku disponuje vlastným tréningovým centrom vo svojom areáli. Ako informovalo mesto Košice, výstavba tréningových ihrísk začala vo februári tohto roka. Zhotoviteľom bola spoločnosť ŠPORTFINAL, o priestory šatní sa postarala spoločnosť SCORP. Náklady na výstavbu dvoch ihrísk boli bezmála 1,3 milióna eur s DPH, na výstavbu šatní putovalo ďalších 744-tisíc eur s DPH.
„Ich nespornou výhodou a unikátnosťou na Slovensku je ich blízkosť ku Košickej futbalovej aréne," uviedlo mesto Košice. Doplnilo, že Fond na podporu športu na výstavbu tréningového centra poskytol dotáciu v sume vyše 1,79 milióna eur, ostatok prostriedkov poskytlo samotné mesto.
Projekt zahŕňa futbalové ihriská, pričom jedno z nich disponuje vykurovanou trávnatou plochou. Rovnako je súčasťou projektu aj budova, ktorá poskytne trénerom a hráčom šatne aj ďalšie zázemie.
„Košice sú dobrým príkladom pre ostatné samosprávy, že keď sa chce tak vedia urobiť dobrý projekt, na ktorý vedia získať peniaze a naozaj potom z toho vedia profitovať všetci obyvatelia mesta,“ skonštatovala štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Ivana Šufliarska Libiakova.
Výstavba tréningového centra nadviazala na výstavbu KFA. „Pri budovaní tréningovej akadémie sme boli mimoriadne efektívni a mysleli sme aj na hospodárnosť. Preto stĺpy osvetlenia na ihriskách sú presne tie isté stĺpy, ktoré poslúžili v Košickej futbalovej aréne počas prvej etapy jej výstavby. Podobne sme postupovali aj pri striedačkách, ktoré sme preniesli z KFA pred Majstrovstvami Európy vo futbale do 21 rokov, pretože UEFA sprísnila normy. Práve počas Majstrovstiev bola táto tréningová základňa otestovaná najlepšími európskymi reprezentáciami,“ priblížil predseda predstavenstva KFA a viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda (SaS).
S budovaním KFA sa začalo v decembri 2018. Jej celková kapacita je 12 555 divákov, disponuje aj certifikátom pre štadión IV. kategórie UEFA. Do jej výstavby a vybavenia bolo od roku 2018 investovaných vyše 24 miliónov eur, rezort školstva poskytol na výstavbu dve dotácie v celkovej hodnote osem miliónov eur. Zvyšok zafinancovala samospráva.
Zdroj: SITA.sk - Košická futbalová aréna má ako jediná na Slovensku vlastné tréningové centrum vo svojom areáli © SITA Všetky práva vyhradené.
Jedno ihrisko je vyhrievané
„Ich nespornou výhodou a unikátnosťou na Slovensku je ich blízkosť ku Košickej futbalovej aréne," uviedlo mesto Košice. Doplnilo, že Fond na podporu športu na výstavbu tréningového centra poskytol dotáciu v sume vyše 1,79 milióna eur, ostatok prostriedkov poskytlo samotné mesto.
Projekt zahŕňa futbalové ihriská, pričom jedno z nich disponuje vykurovanou trávnatou plochou. Rovnako je súčasťou projektu aj budova, ktorá poskytne trénerom a hráčom šatne aj ďalšie zázemie.
„Košice sú dobrým príkladom pre ostatné samosprávy, že keď sa chce tak vedia urobiť dobrý projekt, na ktorý vedia získať peniaze a naozaj potom z toho vedia profitovať všetci obyvatelia mesta,“ skonštatovala štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Ivana Šufliarska Libiakova.
Mysleli na hospodárnosť
Výstavba tréningového centra nadviazala na výstavbu KFA. „Pri budovaní tréningovej akadémie sme boli mimoriadne efektívni a mysleli sme aj na hospodárnosť. Preto stĺpy osvetlenia na ihriskách sú presne tie isté stĺpy, ktoré poslúžili v Košickej futbalovej aréne počas prvej etapy jej výstavby. Podobne sme postupovali aj pri striedačkách, ktoré sme preniesli z KFA pred Majstrovstvami Európy vo futbale do 21 rokov, pretože UEFA sprísnila normy. Práve počas Majstrovstiev bola táto tréningová základňa otestovaná najlepšími európskymi reprezentáciami,“ priblížil predseda predstavenstva KFA a viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda (SaS).
S budovaním KFA sa začalo v decembri 2018. Jej celková kapacita je 12 555 divákov, disponuje aj certifikátom pre štadión IV. kategórie UEFA. Do jej výstavby a vybavenia bolo od roku 2018 investovaných vyše 24 miliónov eur, rezort školstva poskytol na výstavbu dve dotácie v celkovej hodnote osem miliónov eur. Zvyšok zafinancovala samospráva.
Zdroj: SITA.sk - Košická futbalová aréna má ako jediná na Slovensku vlastné tréningové centrum vo svojom areáli © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Košická Futbalová Aréna
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Kvalifikačné zápasy na MS 2026: Calzonovi sa hlásilo na zraze 13 hráčov, zranený nie je nikto
Kvalifikačné zápasy na MS 2026: Calzonovi sa hlásilo na zraze 13 hráčov, zranený nie je nikto