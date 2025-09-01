Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

01. septembra 2025

Národné plavecké centrum má za sebou otvárací víkend, podarilo sa vytvoriť dva slovenské rekordy


Tagy: Národné olympijské centrum plaveckých športov

Národné olympijské centrum plaveckých športov (NOCKE) má za sebou otvárací víkend, v Košiciach sa podarilo vytvoriť dva slovenské rekordy. NOCKE sa v sobotu 30. augusta vo večerných hodinách dočkalo otvorenia. ...



img20250830192301 676x507 1.9.2025 (SITA.sk) - Národné olympijské centrum plaveckých športov (NOCKE) má za sebou otvárací víkend, v Košiciach sa podarilo vytvoriť dva slovenské rekordy. NOCKE sa v sobotu 30. augusta vo večerných hodinách dočkalo otvorenia. Prevádzku začalo 24-hodinovou plaveckou výzvou spojenou s pokusom o zápis do Knihy slovenských rekordov.


Štafety na rekordy sa v minulosti neplávali ani v metropole východu, ani v iných mestách, i preto mali byť vytvorené košické rekordy ustanovujúcimi. Cieľom boli dva ustanovujúce rekordy, jeden v počte účastníkov na 24 hodín, a druhý v počte odplávaných kilometrov.

Ako na sociálnej sieti uvádza NOCKE, počas 24-hodinovej plaveckej výzvy sa do vody ponorilo 1 978 účastníkov. Spoločne odplávali 1 672,7 kilometra, čo predstavuje takú vzdialenosť, akoby z metropoly východu doplávali do španielskej Barcelony. „Oba výsledky sú oficiálne uznané ako slovenské rekordy. Najmodernejší plavecký komplex na Slovensku tak začal svoj príbeh rekordným tempom – a je to len úvodná kapitola,“ uvádza NOCKE.

K ustanoveniu oboch rekordov sa na sociálnej sieti vyjadril aj primátor Košíc Jaroslav Polaček. „Košice pokrstili najmodernejší plavecký komplex na Slovensku tým najlepším spôsobom, spoločnou energiou a športovým nadšením. Toto je len začiatok príbehu, ktorý budú písať ďalšie generácie plavcov a športovcov v našom meste,“ napísal. Dodal, že sa teší na každý jeden moment v NOCKE.


Zdroj: SITA.sk - Národné plavecké centrum má za sebou otvárací víkend, podarilo sa vytvoriť dva slovenské rekordy © SITA Všetky práva vyhradené.

