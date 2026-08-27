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27. augusta 2026

Košická mestská rada bude rokovať o zmene názvu verejného priestranstva „Vstupný areál U. S. Steel“


Tagy: Mestská rada v Košiciach Rokovanie Verejné priestranstvo

Cieľom je zosúladenie názvu verejného priestranstva s novým označením spoločnosti. Verejné priestranstvo „Vstupný areál U. S. Steel“ v mestskej časti Košice-Šaca by mohlo zmeniť názov, po novom ...



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u.s. steel kosice 676x451 1 27.8.2026 (SITA.sk) - Cieľom je zosúladenie názvu verejného priestranstva s novým označením spoločnosti.


Verejné priestranstvo „Vstupný areál U. S. Steel“ v mestskej časti Košice-Šaca by mohlo zmeniť názov, po novom by sa mohlo volať „Vstupný areál Nippon Steel“. Informovalo o tom na svojom webe mesto Košice, ako uviedlo, všeobecne záväzné nariadenie (VZN) na premenovanie najznámejšieho verejného priestranstva v Šaci je medzi 61 bodmi rokovania Mestskej rady v Košiciach.

Zmena obchodného mena


Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. v súčasnosti zamestnáva 7 600 ľudí. Jej vedenie navrhlo zmenu názvu v súvislosti s plánovanou zmenou ich obchodného mena na Nippon Steel Slovakia s.r.o. Tá sa stane dcérskou spoločnosťou japonského Nippon Steel Corporation,” uviedla samospráva.

Doplnila, že cieľom je zosúladenie názvu verejného priestranstva s novým označením spoločnosti i zachovanie kontinuity a jednoznačnej identifikácie lokality pre verejnosť, obchodných partnerov a záchranné zložky. Ak by bol návrh schválený, priestranstvo by sa premenovalo od 1. októbra 2026.

Ďalšie body rokovania


Ďalším zaujímavým bodom bude aj vklad nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Košice do imania obchodnej spoločnosti Nájomné bývanie Košice, s. r. o. Mesto bude mať v spoločnosti 15-percentný podiel, zvyšných 85 percent rakúsky investor WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft mbh Wien, ktorý zabezpečí financovanie a know-how z oblasti nájomného bývania,” uviedlo mesto v súvislosti s rokovaním Mestskej rady.

Doplnilo, že do spoločného podniku vloží štyri pozemky o výmere 5 640 m2 a jeden dom, a to na uliciach Jesenského, Thurzova Clementisova a Alejová. V štyroch lokalitách by malo celkovo vyrásť temer 800 bytov.

Rokovanie Mestskej rady sa bude venovať aj memorandu o spolupráci pri modernizácii križovatky Herlianska - Sečovská a križovatky cesty III/3410 - Jelšová ulica v Košickej Novej Vsi, žiadostiam o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na ďalšie zelené strechy na mestskom magistráte či rekonštrukcii bytového domu Popradská 72 a spolufinancovaniu revitalizácie športového ihriska pri ZŠ Krosnianska 2. Riešiť bude i viaceré majetkové záležitosti.


Zdroj: SITA.sk - Košická mestská rada bude rokovať o zmene názvu verejného priestranstva „Vstupný areál U. S. Steel“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mestská rada v Košiciach Rokovanie Verejné priestranstvo
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