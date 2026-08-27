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27. augusta 2026

Poslanec Šesták odchádza z prešovského zastupiteľstva, chce byť starostom obce Demjata


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Mestské zastupiteľstvo v Prešove zánik mandátu

Uvoľnené miesto v zastupiteľstve obsadí Patrik Benčík. Poslanecký zbor Mestského zastupiteľstva mesta Prešov doplní Patrik Benčík. Ako náhradník nastúpi na ...



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vz6_5118 676x422 27.8.2026 (SITA.sk) - Uvoľnené miesto v zastupiteľstve obsadí Patrik Benčík.


Poslanecký zbor Mestského zastupiteľstva mesta Prešov doplní Patrik Benčík. Ako náhradník nastúpi na uvoľnený mandát po Stanislavovi Šestákovi, ktorému poslanecký mandát zanikol 24. augusta. Benčík si vo štvrtok prevzal osvedčenie o nastúpení na uvoľnený mandát z rúk primátora Prešova Františka Oľhu.

Návrat do rodnej obce


Ako agentúre SITA potvrdil Stanislav Šesták, poslanecký mandát mu zanikol automaticky v súvislosti so zmenou trvalého pobytu do rodnej obce Demjata, kde sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať o post starostu.

Čakal som do poslednej chvíle v súvislosti s mimoriadnym zastupiteľstvom ohľadom futbalového Tatrana Prešov. Teraz sa chcem vrátiť naspäť do Demjaty a ponúknuť svoje meno rodnej obci, kde som vyrastal,“ uviedol bývalý futbalový reprezentant pre SITA.

O post starostu Demjaty sa uchádzajú traja kandidáti, víťaz má nahradiť po štyroch volebných obdobiach odchádzajúceho Vladislava Bašistu. Šesták kandiduje ako nominant strany Hlas-SD, ktorú zastupoval aj v mestskom parlamente.

Rozhodnutie o futbalovom klube


Chcem ponúknuť svoje know-how, kontakty a svoj charakter, a byť priamo zodpovedný za to, keď sa niečo spraví. Viem, že budem robiť veci čo najlepšie a snažiť sa niečo vytvoriť,“ dodal k svojej kandidatúre.

Šesták zároveň uviedol, že s rozhodnutím mesta a poslancov o riešení finančnej situácie FC Tatran Prešov je spokojný, hoci ho považuje za nákladné. Podľa neho je teraz dôležité, aby sa klub stabilizoval a následne prišiel dlhodobý investor.

Mesto nemôže jednoducho vlastniť klub a dotovať ho, lebo na to nemá financie. Snáď príde investor, ktorý to zaplatí akoby vcelku, že to nikoho nebude nič stáť,“ dodal Šesták, ktorý v klube pôsobil ako športový riaditeľ.


Patrik Benčík je právnik a advokát. Na základe výsledkov komunálnych volieb z roku 2022 bol prvým náhradníkom vo volebnom obvode č. 1 a bude pôsobiť ako poslanec za rovnaký výbor mestskej časti. Do zastupiteľstva nastupuje ako nezávislý kandidát. Poslanecký sľub zatiaľ nezložil, urobí tak na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 23. septembra. Ak by bolo dovtedy zvolané mimoriadne zasadnutie, sľub zloží na ňom. Až po zložení sľubu sa ujme výkonu poslaneckého mandátu.
 



Zdroj: SITA.sk - Poslanec Šesták odchádza z prešovského zastupiteľstva, chce byť starostom obce Demjata © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Mestské zastupiteľstvo v Prešove zánik mandátu
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