Košická Polievka sv. Alžbety aj tento rok pomôže ľuďom v ťažkých životných situáciách

13.11.2024 (SITA.sk) - Polievka sv. Alžbety aj tento rok pomôže ľuďom v ťažkých životných situáciách. Dobrovoľná zbierka je súčasťou Festivalu sakrálneho umenia. Ako informovalo mesto Košice, podujatie sa začne v piatok 15. novembra o 13:00, na Alžbetinej ulici pred Dómom sv. Alžbety.Predávať sa bude šošovicová polievka, výťažok z charitatívnej akcie poputuje dvom organizáciám, a to Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Nadácii DEDO, ktorá pomáha ľuďom bez domova.„Táto charitatívna akcia je inšpirovaná životom svätej Alžbety Uhorskej, patrónky nášho mesta, ktorá sa celý život venovala pomoci chudobným a trpiacim. Podujatie má za cieľ pripomenúť si jej odkaz a zároveň podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú," uvádza samospráva.Mesto dodalo, že dobročinné posolstvo Polievky sv. Alžbety podporia poslanci mesta, zamestnanectvo mestského magistrátu, ale aj mestské podniky a inštitúcie. Polievku bude tentokrát pripravovať Konrad Schönfeld, a to v spolupráci s vedením metropoly východu.„Za podporu Polievky sv. Alžbety ďakujeme spoločnostiam Vamex, Metro, Mestské lesy, Správa mestskej zelene v Košiciach, Dopravný podnik mesta Košice a Východodoslovenská vodárenská spoločnosť, ktoré poskytli suroviny, energie a služby potrebné na prípravu a podávanie polievky. Podujatie podporil aj U. S. Steel Košice," uviedlo mesto Košice.