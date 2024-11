Labutie jazero v podaní Royal London Ballet už o 10 dní na Slovensku

Už 25. novembra zažijete v Peugeot Aréne v Bratislave majstrovské baletné predstavenie Labutie jazero v podaní Royal London Ballet. Najslávnejší balet predvedú svetoví sólisti, ktorí na Slovensko zavítajú po prvýkrát. Labutie jazero je najviac uvádzaným a najlepšie predávaným celovečerným titulom, ktorý sa snaží mať v repertoári každé divadlo. A čo vy, už ste ho videli?Labutie jazero je synonymom klasického tanca. Poznajú ho aj ľudia, ktorí o balete nič nevedia, a nikdy žiadne iné predstavenie nevideli.„Základ libreta k baletu Labutie jazero pochádza zo starej nemeckej legendy. Tá rozpráva príbeh o mladých ženách, ktoré zakliate do labutej podoby lietajú po celom svete. Do ľudskej podoby sa premenili vždy po západe slnka, a udržali si ju do príchodu prvých slnečných lúčov. Dojemný príbeh romantickej lásky princa Siegfrieda a pôvabnej Odetty milujú nielen baletní nadšenci, ale i bežné kultúrne publikum. Vďaka rozprávkovej atmosfére a melodickej hudbe je predstavenie vhodné aj pre staršie deti,“ pozýva

Vychutnajte si výkony Jamesa Webba, absolventa vyhlásenej Royal Ballet School, ktorý tancoval v Spojenom kráľovstve aj v Spojených štátoch, napríklad v San Diego Ballet. Okrem sólových rolí sa venuje aj lektorskej činnosti napríklad v English Youth Ballet. Prince Siegfrieda zatancuje aj Artem Sorochan, ktorý v svojom prejave nezaprie slávnu baletnú školu Mariinského divadla a Kirovovho baletu v Petrohrade, z ktorých čerpal vo svojich angažmánoch v nemeckom Aalto Ballett Essen. Tretieho sólistu v roli čarodejníka Rothbarta, Sama Darwella, školila aj česká a potom medzinárodná baletná hviezda a primabalerína niekoľkých významných súborov, vrátane English National Ballet a mnohoročná lektorka Royal Ballet School pri Royal Opera House, Daria Klimentová.



„Labutie jazero od P. I. Čajkovského je najznámejším baletným dielom na svete a my sme veľmi radi, že sa nám podarí nadviazať na našu tradíciu vianočných baletných prestavení. Producentský tím si dáva záležať na veľkolepom prevedení, pri ktorom bude v hlavných scénach javisko zaplnené ladnými labuťami, ktoré sa vznášajú na hladine jazera,“ teší sa Zuzana Benediktová z JVS Concert.

Krásnu princeznú Odettu stvárni Rosa Pierro, ktorá prešla vyhlásenou viedenskou školou, a okrem Poľska a Maďarska oslňovala publikum aj počas angažmánu v National Ballet of Ireland. V dvojúlohe Odetty a Odílie sa predstaví aj Elisabetta Formento, ktorá štúdium na Veľkej baletnej akadémii v Moskve zúročila v mnohých európskych súboroch, vrátane Birmingham National Ballet. Nechajte sa očariť rozprávkovou atmosférou Labutieho jazera v podaní Royal London Ballet a veľkolepú scénografiu s jazerom plným ladných labutí. Nenechajte si ujsť nezabudnuteľný zážitok 25. novembra 2024 o 19:00 v Peugeot Aréne Bratislava. Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal tu

