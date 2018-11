Košická Stredná odborná škola Ostrovského má nové IT laboratórium

Slávnostné otvorenie novej IT učebne na Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach 19. novembra 2018. Na snímke nová IT učebňa. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 19. novembra (TASR) – K modernejšiemu získavaniu praktických zručností má prispieť nová IT učebňa NetLAB v Strednej odbornej škole (SOŠ) Ostrovského v Košiciach. V pondelok ju slávnostne otvorilo vedenie školy spolu so zástupcami Košického samosprávneho kraja (KSK) a spoločnosťou T-Systems Slovakia. Laboratórium je prevažne zamerané na výučbu sieťových technológií.uviedla riaditeľka SOŠ Elene Tibenská.Stavebné úpravy miestnosti a pripojenie na siete uskutočnila škola v súčinnosti s KSK, ktorý ako zriaďovateľ prispel sumou 8000 eur. Partner školy T-Systems Slovakia vybavil novú IT učebňu technológiami. Škola dostala do užívania 18 notebookov a 18 monitorov, veľkorozmerné prezentačné obrazovky, dve zariadenia telepresence, ktoré slúžia na videokonferencie a sú využiteľné pri výučbe v oblasti riadenia počítačových sietí, ale aj riadenie VoIP – služby, ktorá umožňuje uskutočňovať hovory prostredníctvom internetu.Ako pre TASR povedal vedúci oddelenia stratégie spoločnosti T-Systems Slovakia Martin Džbor, cieľom je mať v regióne kvalitných ľudí.vysvetlil.Podľa T-Systems Slovakia investovaním a spoluprácou so vzdelávacími inštitúciami, akými sú SOŠ, môžu IT spoločnosti v regióne motivovať mladých študentov k tomu, aby sa rozhodli ostať v domácom prostredí a venovať sa IT sfére vo svojom regióne a následne sa v rámci regiónu aj zamestnať.Ako uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, sektor informačných technológií je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví v Košiciach aj v Košickom kraji a tvorí okolo 16 percent HDP.povedal Trnka.SOŠ Ostrovského sa zameriava na IT vzdelávanie a v súčasnosti ju navštevuje približne 750 žiakov.uzavrela vedúca Centra odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie v SOŠ Ostrovského Marcela Timková.