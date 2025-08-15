|
Piatok 15.8.2025
Meniny má Marcela
15. augusta 2025
Košická záchranka odmieta prijať oznamovateľku naspäť do práce, Nadácia zastavme korupciu upozorňuje na porušenie zákona
Dva nezávislé súdy, mestský aj krajský, zhodne rozhodli, že výpoveď Márie Koránovej z Košickej záchrannej služby bola ...
Porušenie zákona
Napriek právoplatným rozsudkom jej štátna záchranka odmieta umožniť návrat na pôvodnú pracovnú pozíciu. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že takýto postup nie je len porušením zákona a zlým precedensom, ale znamená aj zbytočné zaťaženie verejných financií. Na konanie záchranky už boli podané podnety na viacero kontrolných inštitúcií.
Koránová v minulosti upozornila na podozrivý postup pri prenájme sanitiek. Vedenie záchranky však nereagovalo preverovaním samotného nájmu, ale jej odvolaním z pracovného pomeru. Oba súdy rozhodli, že tento krok bol neoprávnený a že sa má vrátiť do práce.
Napriek tomu jej zamestnávateľ návrat znemožňuje. „Záchranka využila možnosť dovolania na Najvyšší súd, čo však nemá odkladný účinok na opätovný nástup do zamestnania. Napriek tomu jej odmieta prideliť prácu, čo považujeme za nezákonné,“ uviedol Stanislav Ďurica, právny zástupca Koránovej a partner advokátskej kancelárie Dentons Bratislava.
Súdne pojednávanie
„Som rozhodnutá pokračovať až do úplného konca. Teším sa, keď nastúpim do práce, a ešte ma čaká koncom augusta súdne pojednávanie, ktoré má rozhodnúť o ospravedlnení sa zo strany záchranky,“ vyjadrila sa Koránová. Dodala, že už podala podnety na Najvyšší kontrolný úrad, Inšpektorát práce aj Úrad na ochranu oznamovateľov a momentálne čaká na ich reakciu.
Podľa Xénie Makarovej z Nadácie Zastavme korupciu ide o nebezpečný signál nielen voči samotnej oznamovateľke. „Nerešpektovanie rozhodnutí súdov podrýva dôveru občanov nielen vo férové zdravotníctvo, ale aj v transparentný postup verejných inštitúcií,“ upozornila.
Zdroj: SITA.sk - Košická záchranka odmieta prijať oznamovateľku naspäť do práce, Nadácia zastavme korupciu upozorňuje na porušenie zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
