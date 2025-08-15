Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

15. augusta 2025

Košická záchranka odmieta prijať oznamovateľku naspäť do práce, Nadácia zastavme korupciu upozorňuje na porušenie zákona


Tagy: Pracovné miesto Rozsudok Súdy

Dva nezávislé súdy, mestský aj krajský, zhodne rozhodli, že výpoveď Márie Koránovej z Košickej záchrannej služby bola ...



gettyimages 1207748593 scaled e1700052383376 676x438 15.8.2025 (SITA.sk) - Dva nezávislé súdy, mestský aj krajský, zhodne rozhodli, že výpoveď Márie Koránovej z Košickej záchrannej služby bola nezákonná.

Porušenie zákona


Napriek právoplatným rozsudkom jej štátna záchranka odmieta umožniť návrat na pôvodnú pracovnú pozíciu. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že takýto postup nie je len porušením zákona a zlým precedensom, ale znamená aj zbytočné zaťaženie verejných financií. Na konanie záchranky už boli podané podnety na viacero kontrolných inštitúcií.

Koránová v minulosti upozornila na podozrivý postup pri prenájme sanitiek. Vedenie záchranky však nereagovalo preverovaním samotného nájmu, ale jej odvolaním z pracovného pomeru. Oba súdy rozhodli, že tento krok bol neoprávnený a že sa má vrátiť do práce.


Napriek tomu jej zamestnávateľ návrat znemožňuje. „Záchranka využila možnosť dovolania na Najvyšší súd, čo však nemá odkladný účinok na opätovný nástup do zamestnania. Napriek tomu jej odmieta prideliť prácu, čo považujeme za nezákonné,“ uviedol Stanislav Ďurica, právny zástupca Koránovej a partner advokátskej kancelárie Dentons Bratislava.



Súdne pojednávanie


„Som rozhodnutá pokračovať až do úplného konca. Teším sa, keď nastúpim do práce, a ešte ma čaká koncom augusta súdne pojednávanie, ktoré má rozhodnúť o ospravedlnení sa zo strany záchranky,“ vyjadrila sa Koránová. Dodala, že už podala podnety na Najvyšší kontrolný úrad, Inšpektorát práce aj Úrad na ochranu oznamovateľov a momentálne čaká na ich reakciu.



Podľa Xénie Makarovej z Nadácie Zastavme korupciu ide o nebezpečný signál nielen voči samotnej oznamovateľke. „Nerešpektovanie rozhodnutí súdov podrýva dôveru občanov nielen vo férové zdravotníctvo, ale aj v transparentný postup verejných inštitúcií,“ upozornila.




Zdroj: SITA.sk - Košická záchranka odmieta prijať oznamovateľku naspäť do práce, Nadácia zastavme korupciu upozorňuje na porušenie zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pracovné miesto Rozsudok Súdy
