|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 15.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marcela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. augusta 2025
STVR sa pripravuje na nové obdobie rozvoja, prichádzajú s tým aj zmeny vo vedení
Slovenská televízia a rozhlas (STVR) sa pripravuje na nové obdobie rozvoja, prichádzajú s tým aj
Zdieľať
15.8.2025 (SITA.sk) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) sa pripravuje na nové obdobie rozvoja, prichádzajú s tým aj zmeny vo vedení. STVR oznámila, že v top manažmente nastali zmeny v rámci pokračujúceho rozvoja a posilňovania manažérskeho tímu pre nadchádzajúce obdobie verejnoprávneho média.
Od piatkového dňa tak odchádza Andrea Pivarčiová, ktorá bola poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie a Sekcie online služieb. Poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie je po novom Zuzana Vicelová, ktorá v minulosti zodpovedala za odbor komunikácie STVR a neskôr pôsobila v Kreatívnom centre Arténa STVR.
"Povereným riaditeľom Sekcie online služieb sa stal Jindřich Staněk, ktorý do verejnoprávneho média prináša rozsiahlu odbornú prax z mediálnej oblasti, digitálneho marketingu a projektového riadenia, získanú na vedúcich manažérskych pozíciách," informovala STVR. Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková priblížila, že si v rámci top manažmentu prirodzene formuje vlastný tím v rámci príprav na nové obdobia rozvoja STVR.
"Pani Vicelová a pán Staněk sú skúsení profesionáli vo svojich oblastiach a verím, že ich odborné zázemie a prax prispejú k napĺňaniu strategických cieľov STVR," doplnila Flašíková.
Od piatkového dňa nastáva zmena aj vo vedení Štúdia STVR Banská Bystrica. "Jeho vedením je dočasne poverený Jozef Balko, dlhoročný člen spravodajského tímu regionálneho štúdia. Na tejto pozícii nahradí Benjamína Takáča, pričom nové poverenie je dočasné," informovala STVR s tým, že zmena nastala aj na Odbore medzinárodnej spolupráce. Dočasne poverenou vedúcou odboru sa od 1. augusta stala Martina Hrivnáková.
Zdroj: SITA.sk - STVR sa pripravuje na nové obdobie rozvoja, prichádzajú s tým aj zmeny vo vedení © SITA Všetky práva vyhradené.
Nastanú viaceré zmeny
Od piatkového dňa tak odchádza Andrea Pivarčiová, ktorá bola poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie a Sekcie online služieb. Poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie je po novom Zuzana Vicelová, ktorá v minulosti zodpovedala za odbor komunikácie STVR a neskôr pôsobila v Kreatívnom centre Arténa STVR.
"Povereným riaditeľom Sekcie online služieb sa stal Jindřich Staněk, ktorý do verejnoprávneho média prináša rozsiahlu odbornú prax z mediálnej oblasti, digitálneho marketingu a projektového riadenia, získanú na vedúcich manažérskych pozíciách," informovala STVR. Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková priblížila, že si v rámci top manažmentu prirodzene formuje vlastný tím v rámci príprav na nové obdobia rozvoja STVR.
Profesionáli vo svojich oblastiach
"Pani Vicelová a pán Staněk sú skúsení profesionáli vo svojich oblastiach a verím, že ich odborné zázemie a prax prispejú k napĺňaniu strategických cieľov STVR," doplnila Flašíková.
Od piatkového dňa nastáva zmena aj vo vedení Štúdia STVR Banská Bystrica. "Jeho vedením je dočasne poverený Jozef Balko, dlhoročný člen spravodajského tímu regionálneho štúdia. Na tejto pozícii nahradí Benjamína Takáča, pričom nové poverenie je dočasné," informovala STVR s tým, že zmena nastala aj na Odbore medzinárodnej spolupráce. Dočasne poverenou vedúcou odboru sa od 1. augusta stala Martina Hrivnáková.
Zdroj: SITA.sk - STVR sa pripravuje na nové obdobie rozvoja, prichádzajú s tým aj zmeny vo vedení © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ruskú rafinériu v Samarskej oblasti produkujúcu letecké palivo zasiahol ukrajinský útok
Ruskú rafinériu v Samarskej oblasti produkujúcu letecké palivo zasiahol ukrajinský útok
<< predchádzajúci článok
Košická záchranka odmieta prijať oznamovateľku naspäť do práce, Nadácia zastavme korupciu upozorňuje na porušenie zákona
Košická záchranka odmieta prijať oznamovateľku naspäť do práce, Nadácia zastavme korupciu upozorňuje na porušenie zákona