Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marcela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. augusta 2025

STVR sa pripravuje na nové obdobie rozvoja, prichádzajú s tým aj zmeny vo vedení


Tagy: generálna riaditeľka STVR Personálne zmeny verejnoprávne médiá

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) sa pripravuje na nové obdobie rozvoja, prichádzajú s tým aj



Zdieľať
67e15c88401b5454928514 e1751290023571 676x435 15.8.2025 (SITA.sk) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) sa pripravuje na nové obdobie rozvoja, prichádzajú s tým aj zmeny vo vedení. STVR oznámila, že v top manažmente nastali zmeny v rámci pokračujúceho rozvoja a posilňovania manažérskeho tímu pre nadchádzajúce obdobie verejnoprávneho média.

Nastanú viaceré zmeny


Od piatkového dňa tak odchádza Andrea Pivarčiová, ktorá bola poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie a Sekcie online služieb. Poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie je po novom Zuzana Vicelová, ktorá v minulosti zodpovedala za odbor komunikácie STVR a neskôr pôsobila v Kreatívnom centre Arténa STVR.

"Povereným riaditeľom Sekcie online služieb sa stal Jindřich Staněk, ktorý do verejnoprávneho média prináša rozsiahlu odbornú prax z mediálnej oblasti, digitálneho marketingu a projektového riadenia, získanú na vedúcich manažérskych pozíciách," informovala STVR. Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková priblížila, že si v rámci top manažmentu prirodzene formuje vlastný tím v rámci príprav na nové obdobia rozvoja STVR.

Profesionáli vo svojich oblastiach


"Pani Vicelová a pán Staněk sú skúsení profesionáli vo svojich oblastiach a verím, že ich odborné zázemie a prax prispejú k napĺňaniu strategických cieľov STVR," doplnila Flašíková.

Od piatkového dňa nastáva zmena aj vo vedení Štúdia STVR Banská Bystrica. "Jeho vedením je dočasne poverený Jozef Balko, dlhoročný člen spravodajského tímu regionálneho štúdia. Na tejto pozícii nahradí Benjamína Takáča, pričom nové poverenie je dočasné," informovala STVR s tým, že zmena nastala aj na Odbore medzinárodnej spolupráce. Dočasne poverenou vedúcou odboru sa od 1. augusta stala Martina Hrivnáková.


Zdroj: SITA.sk - STVR sa pripravuje na nové obdobie rozvoja, prichádzajú s tým aj zmeny vo vedení © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: generálna riaditeľka STVR Personálne zmeny verejnoprávne médiá
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruskú rafinériu v Samarskej oblasti produkujúcu letecké palivo zasiahol ukrajinský útok
<< predchádzajúci článok
Košická záchranka odmieta prijať oznamovateľku naspäť do práce, Nadácia zastavme korupciu upozorňuje na porušenie zákona

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 