Košická ZOO je po troch týždňoch opäť otvorená pre verejnosť, dôvodom uzavretia bol výskyt vtáčej chrípky – FOTO

4.1.2025 (SITA.sk) - Zoologická záhrada Košice je opäť otvorená pre verejnosť. Pre vtáčiu chrípku bola zatvorená vyše troch týždňov. Ako na sociálnej sieti ZOO Košice informovala, Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – mesto zrušila rozhodnutie o uzatvorení areálu zoologickej záhrady.Dôvodom uzavretia bol výskyt vtáčej chrípky, ktorá sa potvrdila u jedinca kačice potápača prilbatého. Nákazu potvrdilo Národné referenčné laboratórium vo Zvolene „Úradný veterinárny lekár vykonal kontrolu vtákov chovaných v zoo a potvrdil, že klinické vyšetrenia od posledného úhynu neviedli k podozreniu na infikovanie vírusom. So sprístupnením areálu verejnosti súvisí zrušenie ochranného pásma v okruhu troch kilometrov od ohniska výskytu,“ uvádza ZOO Košice.Zoologická záhrada bude opäť fungovať v štandardných podmienkach, so štandardnými otváracími hodinami, otvorená bude od 09:00 do 16:00. Po opätovnom otvorení plánuje ZOO Košice pokračovať v rozpracovaných projektoch dovozu a výmeny zvierat, ktoré boli pozastavené.„Aj v týchto zimných mesiacoch môžete vidieť väčšinu zvierat, ako sú kopytníky, mimo afrických, kone, lamy, medvede, zubry, takiny, ale aj leopardy, či levicu,“ avizuje zoologická záhrada a dodáva, že návštevníci neprídu ani o populárne komentované kŕmenie tuleňov.Na znovuotvorenie ZOO Košice reagoval aj Dopravný podnik mesta Košice , ktorý obnovil premávku linky číslo 29.„Bude premávať po pôvodnej trase zo zastávky Staničné námestie smer Zoologická záhrada a späť, podľa platného cestovného poriadku,“ informoval DPMK.Po zatvorení ZOO autobusy tejto linky premávali v určitých časoch po skrátenej trase medzi Staničným námestím a Kavečanmi.