Na Katarínke pri Trnave našli vlani vchod do kláštornej pivnice aj zachované nápisy z dávnych čias

Našli vchod do kláštornej pivnice

Komentované prehliadky

4.1.2025 (SITA.sk) - Zrúcaniny Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava zachraňujú dobrovoľníci z občianskeho združenia Katarínka už tridsať rokov. V minulom roku sa do týchto aktivít zapojilo približne 320 dobrovoľníkov, z toho 81 nových.Najviac práce vykonali počas šiestich turnusov cez letné prázdniny. Pokračovali, rovnako ako v predchádzajúcej sezóne, predovšetkým prácami v suteréne a pivničných priestoroch juhozápadnej časti kláštora.„Prioritou archeologických činností bolo odkrývanie malej miestnosti susediacej s pivnicou. Jeden z jej múrov bol staticky spevnený kamenným záklenkom. Počas jej kompletného odkrývania bol nájdený aj vchod do niekdajšej kláštornej pivnice,“ priblížil aktivity dobrovoľníkov Sebastián Lukáš Šedo z občianskeho združenia Katarínka.Medzi významné archeologické nálezy patria podľa neho zachované nápisy na omietkach miestnosti, ktoré pripomínajú nápisy v historických väzniciach.V uplynulom roku pokračovali aj murárske a škárovacie práce na južnom krídle kláštora. Ako ďalej informoval Sebastián Lukáš Šedo, premurované a zatrávnené boli ďalšie časti korún múrov strednej časti kláštora, dobrovoľníci preškárovali steny a obnovili dva okenné záklenky.Do pôvodných káps v múroch osadili dávnejšie ručne kresané dubové trámy. Dobrovoľníci následne vykresali ďalšie dva dubové trámy. Dôležitou súčasťou prác bola aj konzervácia omietok. Na jeseň dobrovoľníci vysadili ovocné stromy, miestu tak vrátili niekdajšiu tradíciu ovocných sadov, ktoré tam boli ešte v časoch funkčného kláštora.Počas celej letnej sezóny, ale aj väčšiny jarných a jesenných víkendov, mohli návštevníci bývalého Kostola a kláštora sv. Kataríny vystúpiť do veže s vyškoleným sprievodcom. K dispozícii boli aj komentované prehliadky areálu a viaceré, v súčasnosti už tradičné aktivity, ako napríklad Bielonedeľná púť alebo Deň otvorených dverí.Už od januára sa záujemcovia môžu prihlásiť na jeden zo štyroch letných turnusov - družín a pridať sa tak ku komunite viac ako dvetisíc dobrovoľníkov, ktorí v uplynulých troch desaťročiach pomohli zachrániť Katarínku pred zánikom.Kláštor svätej Kataríny Alexandrijskej bol založený v roku 1618 a patril františkánskemu rádu. V roku 1786 bol kláštor dekrétom cisára Jozefa II. zrušený. Mnísi ho museli opustiť, kláštor sa postupne začal meniť na ruiny. Zrúcanina sa nachádza v malokarpatských lesoch medzi obcami Naháč a Dechtice v Trnavskom kraji.