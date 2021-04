Košická ZOO počas pandémie iba prežíva, radnica jej poslala peniaze navyše a pomôcť môže aj verejnosť

ZOO je pýchou Košíc

Hrozí ďalší veľký výpadok tržieb

Permanentky aj adopcie zvierat

5.4. - Košická Zoologická záhrada (ZOO) je pre pandémiu nového koronavírusu už sedem týždňov zatvorená a nulové tržby od návštevníkov sa prejavili aj na jej zhoršenej finančnej situácii. Keďže hrozilo, že nebude dostatok financií na nákup krmiva pre zvieratá, vedenie mesta Košice poslalo tento týždeň do ZOO dodatočných 30-tisíc eur na zabezpečenie prevádzky.Mesto ročne prispieva na chod zoologickej záhrady sumou 1,5 milióna eur, ďalšie finančné prostriedky idú z rozpočtu na investície. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.„ZOO je pýchou nášho mesta a závidia nám ju všade vo svete. Má obrovský potenciál a je naozaj výnimočná. Bolo našou povinnosťou jej pomôcť v týchto ťažkých časoch. Robíme všetko pre to, aby mohla naďalej dôstojne fungovať. Snažíme sa aj s riaditeľom ZOO presvedčiť štátne orgány, že pri zachovaní hygienických opatrení by pre návštevníkov mohol fungovať aspoň vonkajší areál,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý).Ako uviedol riaditeľ ZOO Erich Kočner, ich denné prevádzkové náklady sa pohybujú okolo 6 500 eur. Pre pandémiu museli od začiatku roka zrušiť obľúbený prímestský tábor pre deti počas jarných prázdnin, vzdelávacie programy pre školy a zastaviť prevádzku reštaurácie.V prípade, ak ZOO zostane aj tento mesiac zatvorená, očakáva ďalší výpadok na tržbách vo výške až 50-tisíc eur. Mrzí ho, že štát nepripravil pre zoologické záhrady na Slovensku systémové riešenie z dôvodu, že nemôžu otvoriť svoje brány návštevníkom.„V susednom Česku už štát zohľadnil potrebu refundácie časti strát vo výnosoch ako aj príspevkoch na náklady spojené s chovom vzácnych zvierat, u nás je, žiaľ, diametrálne odlišná situácia. Niekoľko desiatok návštevníkov počas pracovných dní, resp. stoviek počas víkendov, nepredstavuje pri dodržiavaní hygienických opatrení a uzavretých pavilónoch o nič väčšie riziko ako účasť na bohoslužbách vo vonkajších priestoroch. Chceme opätovne rokovať o všetkom, čo sa týka našej prevádzky a verím, že to prinesie výsledok," uviedol Kočner.ZOO sa obracia s výzvou o pomoc na všetkých, ktorým nie je najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe ľahostajná. Verejnosť môže podporiť ZOO kúpou zvýhodnených permanentiek s desiatimi vstupmi.V ťažkých časoch koronakrízy môžu pomôcť prevádzke ZOO aj adopcie zvierat, ktorými občania finančne prispievajú na ich kŕmenie a chov. Pripravujú tiež víkendové stravenky pre zvieratá.Verejnosť môže ZOO pomôcť aj poukázaním dvoch percent zo svojich daní či finančným príspevkom prostredníctvom novozaloženého združenia Natura ZOO Cassovia.